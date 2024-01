- O Baltimore Ravens terminou a temporada regular como o melhor time da NFL. No entanto, o crescimento do Buffalo Bills na reta final e o potencial do braço de Josh Allen me fazem escolhe-los na AFC. Do outro lado, não vejo nenhum time vencendo o San Francisco 49ers, principalmente lá na Califórnia. Com isso, fico com o time mais completo no Super Bowl e creio ser a hora de Kyle Shanahan levar o troféu para casa.