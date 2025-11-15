Neymar comemora título da Kings League antes de jogo decisivo contra o Palmeiras

A noite de sexta-feira (14) foi de festa para Neymar Jr. em um cenário diferente dos gramados tradicionais. O Furia FC, time do qual o craque é um dos presidentes, sagrou-se o grande campeão da Kings Cup Brasil em uma final eletrizante contra a G3X, equipe comandada pelo streamer Gaules.

A decisão foi para os shootouts após o empate no tempo regulamentar em 4 a 4. Com mais precisão, o Furia levou a melhor, vencendo a disputa por 3 a 1 e garantindo a taça do segundo split do torneio no país.

Logo após a conquista, Neymar usou suas redes sociais para celebrar. O astro postou um storie em sua conta oficial do Instagram parabenizando sua equipe pelo título.

Neymar parabeniza Furia FC pelo título da Kings Cup Brasil (Foto: Reprodução / Instagram)

A celebração mostra o forte envolvimento do craque com o projeto de Fut7 que ele comanda ao lado de Cris Guedes, mesmo com um clássico tão importante pela frente.

Brasil receberá etapa mundial de seleções da Kings League

Após o fim da etapa brasileira, São Paulo voltará a receber jogos da Kings League a partir de 3 de janeiro. Até o dia 17, a capital paulista receberá a competição de seleções da modalidade de Piqué, que reúne os melhores jogadores de cada país para um torneio de nações. O Brasil é o atual campeão do torneio, que foi jogado pela última vez em janeiro de 2024, na Itália.

Dessa vez, a competição terá Ronaldo Fenômeno como presidente geral do torneio. O bicampeão mundial com a Seleção Brasileira se junta a Kaká como mais um astro a representar o país dentro do campeonato a convite de Gerard Piqué. O ex-meia já foi anunciado como presidente da Kings League Brasil desde a criação da liga e atua como embaixador da marca.

A Kings League Nations pode trazer para o Brasil nomes de peso do futebol mundial como Aguero, Arthuro Vidal, James Rodríguez e Sneijder. Apesar de ainda não estarem confirmados, os ex-atletas atual como presidentes de times ou embaixadores de suas ligas nos seus países e podem visitar São Paulo para acompanhar o campeonato. A final será mais uma vez no Allianz Parque, enquanto os jogos das primeiras etapas seguem acontecendo em Guarulhos.

Nomes que estão em atividade como Robert Lewandowski e Lamine Yamal, atacantes do Barcelona, estão entre os nomes envolvidos com a competição. O polonês é o presidente da seleção de seu país, enquanto o jovem jogador tem um time na etapa espanhola do campeonato e chegou a fazer um gol de pênalti em jogo desta temporada.