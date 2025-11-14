Time de Neymar é 'campeão' da etapa Brasil da Kings League e luta por título continental



A Furia FC, time que tem Neymar como um dos presidentes, foi campeã da etapa brasileira da Kings Cup na noite desta sexta-feira (14), competição criada por Gerard Piqué e que se tornou fenômeno na internet, reunindo nomes do mundo da bola e dos games. A vitória foi em cima do time da G3X, duas das principais marcas dos e-sports no país, que acirram a rivalidade no futebol a partir de agora. O jogo só foi definido nos shoot outs, vencido por 3 a 1.

A equipe, porém, garantiu apenas o posto de vencedora da conferência nacional da competição, já que o título oficial virá com a disputa continental, jogada contra o campeão da Kings Cup México. A partida será disputada na Cidade do México, no México, no dia 21 de novembro, contra um adversário que será conhecido após o fim da outra conferência.

Na disputa dos shoot outs, o grande nome foi o goleiro Victão, da Furia. Que pegou três chutes e garantiu a vantagem do time no desempate. Lipão, atual melhor do mundo da categoria, marcou na disputa, além de Leleti, outro destaque do time de Neymar. Kelvin Oliveira, o antigo dono do posto de "melhor mundo" do fut 7, balançou as redes, mas não surtiu efeito para a G3X.

Para chegar na final, a Furia eliminou o time da Loud SC, time do streamer Coringa, na semifinal também disputada nesta sexta. Na Trident Arena, localizada em Guarulhos, Grande São Paulo, o time de Neymar, que também tem Cris Guedes como presidente na Kings League, venceu por 7 a 6 após o tempo extra. Destaque para o mesmo Lipão, camisa 10 do time, que marcou três gols.

Na outra semifinal, a G3X bateu o Funkbol, de MC Hariel, em jogo que foi até os shoot outs após empate por 4 a 4 no tempo normal. No desempate, o clube comandado por Gaulês, um dos principais streamers e empresários do ramo dos games no Brasil, venceu por 3 a 2. O jogador Kelvin Oliveira, considerado um dos melhores do mundo no fut 7, marcou um dos gols da G3X na partida.

Esse é o segundo título a nível nacional da Furia na Kings League. No primeiro semestre, a primeira temporada da competição aconteceu em outro formato e não havia a etapa internacional. A equipe de Neymar conquistou a taça em cima do Dendele FC em jogo que aconteceu no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, e que contou com a presença do camisa 10 do Santos em campo.

Lipão, da Furia, e Kelven, da G32X, disputam bola durante final da Kings Cup Brasil. (Foto: Kings League Brasil/Divulgação)

Brasil receberá etapa mundial de seleções da Kings League

Após o fim da etapa brasileira, São Paulo voltará a receber jogos da Kings League a partir de 3 de janeiro. Até o dia 17, a capital paulista receberá a competição de seleções da modalidade de Piqué, que reúne os melhores jogadores de cada país para um torneio de nações. O Brasil é o atual campeão do torneio, que foi jogado pela última vez em janeiro de 2024, na Itália.

Dessa vez, a competição terá Ronaldo Fenômeno como presidente geral do torneio. O bicampeão mundial com a Seleção Brasileira se junta a Kaká como mais um astro a representar o país dentro do campeonato a convite de Gerard Piqué. O ex-meia já foi anunciado como presidente da Kings League Brasil desde a criação da liga e atua como embaixador da marca.

A Kings League Nations pode trazer para o Brasil nomes de peso do futebol mundial como Aguero, Arthuro Vidal, James Rodríguez e Sneijder. Apesar de ainda não estarem confirmados, os ex-atletas atual como presidentes de times ou embaixadores de suas ligas nos seus países e podem visitar São Paulo para acompanhar o campeonato. A final será mais uma vez no Allianz Parque, enquanto os jogos das primeiras etapas seguem acontecendo em Guarulhos.

Nomes que estão em atividade como Robert Lewandowski e Lamine Yamal, atacantes do Barcelona, estão entre os nomes envolvidos com a competição. O polonês é o presidente da seleção de seu país, enquanto o jovem jogador tem um time na etapa espanhola do campeonato e chegou a fazer um gol de pênalti em jogo desta temporada.