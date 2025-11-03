NBB: Corinthians atropela Botafogo e Flamengo vence no sufoco; confira

A rodada do NBB desta segunda-feira (03/11) trouxe duas partidas com roteiros completamente opostos. Em São Paulo, o Corinthians não tomou conhecimento do Botafogo e venceu com autoridade por 90 a 75. Já em Mogi das Cruzes, o Flamengo sofreu, mas conseguiu arrancar uma vitória no detalhe contra o Mogi por 69 a 67.

Corinthians dominante do início ao fim contra o Botafogo

Jogando em casa, o Corinthians impôs seu ritmo desde o primeiro minuto. A equipe paulista abriu 20 a 12 no primeiro quarto e disparou no segundo, vencendo a parcial por 28 a 17. Com isso, o Timão foi para o intervalo com uma vantagem muito confortável de 48 a 29.

Corinthians atropelou a equipe do Botafogo em jogo válido pela 5ª rodada do NBB (Foto: Beto Miller / Corinthians)

O Botafogo até tentou uma reação no segundo tempo, vencendo o terceiro quarto (23-17) e equilibrando o último (25-23), mas a diferença construída na primeira etapa foi impossível de reverter.

Destaques do Corinthians: O ala Rafael Mumford foi o cestinha da partida com uma atuação de gala, anotando 25 pontos. Ele foi bem auxiliado por Decensea White (14 pontos e 8 rebotes) e Blake Marquardt (14 pontos).

Destaques do Botafogo: Pelo lado carioca, Paulino foi o maior pontuador com 15 pontos, seguido por Lucas Cauê, com 14.

Flamengo vence no sufoco em Mogi

Se em São Paulo sobrou tranquilidade, em Mogi o jogo foi pura tensão. Flamengo e Mogi protagonizaram uma batalha defensiva, com o placar se mantendo apertado durante os 40 minutos.

Flamengo vence Mogi no sufoco e se mantém invicto no NBB (Foto: Wilian Oliveira / Mogi)

O Rubro-Negro conseguiu se manter à frente por margens mínimas em todas as parciais (14-11 no Q1, 31-27 no intervalo e 45-41 no Q3). No último e decisivo período, o Mogi venceu a parcial por 26 a 24 e pressionou até o fim, mas o Flamengo conseguiu segurar a vitória por apenas dois pontos de diferença.

Destaque do Flamengo: O cestinha da equipe carioca foi Alex Negrete, com 16 pontos e Alexey Borges (12 pontos, 8 rebotes e 6 assistências) foram os destaques do rubro-negro.

Destaque do Mogi: O time da casa teve o cestinha da partida, Gabriel Campos, que anotou 19 pontos e 7 assistências. Raffael Mencarini (17 pontos) também teve ótima atuação.

Veja os outros resultados do dia no NBB

Em outros jogos da noite, o Pinheiros confirmou o favoritismo e venceu bem o Osasco em casa, por 91 a 75, mantendo-se firme na parte de cima da tabela. Quem também fez valer o mando de quadra foi o Caxias, que derrotou o Rio Claro por 92 a 79. A partida mais emocionante, no entanto, ocorreu em Minas Gerais, onde o Cruzeiro conquistou uma vitória suada e no último detalhe contra o Bauru, fechando o placar em 76 a 75.