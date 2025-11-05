NBB: Corinthians atropela Fortaleza fora de casa, e Flamengo bate Osasco; veja

A noite desta quarta-feira (5) foi de domínio dos gigantes no NBB. Jogando fora de casa, o Corinthians não tomou conhecimento do Fortaleza Basquete Cearense e venceu por 98 a 82. No outro jogo da noite, o Flamengo também foi dominante e atropelou o Osasco por 88 a 67.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

No Ceará, o Corinthians impôs seu ritmo desde o início e contou com uma atuação de gala de sua dupla de armadores americanos. Michael Dupree do Fortaleza foi o cestinha da partida, anotando impressionantes 31 pontos. Pelo lado do Corinthians, DaVaunta Thomas, não ficou muito atrás, contribuindo com 28 pontos.

Corinthians venceu o Fortaleza fora de casa pelo NBB (Foto: Carlos Roosevelt)

O Fortaleza até tentou equilibrar as ações, vencendo o primeiro quarto (27-24), mas não foi páreo para o volume de jogo do Timão, que venceu as três parciais seguintes (24-14, 30-22, 17-22) para selar a vitória por 16 pontos de diferença.

continua após a publicidade

Em Osasco, o Flamengo também não deu chances ao azar e controlou a partida do início ao fim. O Rubro-Negro venceu todos os quartos (28-24, 17-14, 29-21, 14-8), construindo uma vitória sólida por 21 pontos de vantagem: 88 a 67.

Com a vitória o Flamengo se mantém com 100% de aproveitamento no NBB (Foto: Bruno Ulivieri / Basket Osasco)

Diferente do Corinthians, o Fla apostou na força coletiva para vencer. Os maiores pontuadores da partida foram Anthony Harris, do Osasco e o pivô do Flamengo, Wesley Ferreira, ambos com 16 pontos. Daniel Onwenu, do Flamengo, também teve boa participação, vindo do banco para marcar 14 pontos. O resultado mantém o Flamengo invicto no NBB.

continua após a publicidade

Veja como foram os outros jogos da rodada do NBB

Completando a rodada desta quarta-feira (5) pelo NBB, o Brasília Basquete demonstrou ampla superioridade como visitante ao derrotar o Caxias por 96 a 64, em uma partida dominada pela equipe candanga e que teve Corvalan como cestinha, anotando 26 pontos. Simultaneamente, em Santa Cruz do Sul, o União Corinthians fez valer o mando de quadra e superou o Rio Claro em um jogo mais equilibrado, fechando o placar em 68 a 61, impulsionado pela performance dominante do americano Hollowell, que alcançou um expressivo duplo-duplo de 18 pontos e 11 rebotes.