NBB: Flamengo vence Paulistano no sufoco e faz história; confira

O Flamengo segue sem saber o que é perder no NBB. Na tarde deste sábado (15), o rubro-negro foi a São Paulo e venceu o Paulistano por um placar apertado de 82 a 80. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou à sua décima vitória consecutiva na competição, mantendo a invencibilidade e os 100% de aproveitamento.

Este já é o melhor começo de temporada do Flamengo no NBB desde a edição 2012/2013.

Flamengo garante seu melhor início de NBB desde 2012/13 (Foto: Wilian Oliveira/Foto Atleta)

Apesar de jogar fora de casa, o time comandado por Sergio Hernández mostrou maturidade e dominou as ações no primeiro tempo, indo para o intervalo com uma vantagem de 10 pontos (44 a 34). O Paulistano, no entanto, voltou com tudo para o terceiro quarto e promoveu uma reação, chegando a virar o placar.

Foi no último período que o jogo ganhou contornos dramáticos. Em minutos finais "de tirar o fôlego", como descreveu o próprio clube, o Flamengo soube sofrer e administrar a vantagem, com grande poder de decisão para fechar o jogo em 82 a 80.

Os destaques individuais do Mengão foram Negrete, cestinha da equipe com 20 pontos, seguido por Wesley (18 pontos), Manel (13 pontos) e Dee Bost (11 pontos).

Veja como foram os outros jogos do dia no NBB

Minas x Osasco: Em um jogo de duas metades distintas, o Minas Tênis Clube superou o Osasco por 86 a 81. A equipe visitante surpreendeu no primeiro tempo, vencendo as duas parciais iniciais (22-19 e 28-25) e indo para o intervalo com uma vantagem de seis pontos. Contudo, o Minas voltou forte para o segundo tempo, ajustou a defesa e, liderado pelos 22 pontos de Jordan Williams, venceu o terceiro (22-17) e o quarto período (20-14) para garantir a vitória de virada em casa.

Bauru x Vasco: O Bauru não tomou conhecimento do Vasco e aplicou uma vitória contundente por 77 a 54. Demonstrando superioridade do início ao fim, o time da casa venceu todos os quatro quartos (20-15, 20-15, 19-11, 18-13). O grande destaque da partida foi o armador Eugeniusz, que comandou o ataque do Bauru com maestria, distribuindo 11 assistências. Pelo lado cruzmaltino, que teve uma noite de baixa produção ofensiva, o cestinha foi Ale, com 11 pontos.

São José x Unifacisa: Na partida mais emocionante do dia, o São José derrotou o Unifacisa por 87 a 85, fora de casa, em um duelo decidido apenas na prorrogação. O Unifacisa foi para o intervalo na frente, mas viu o São José ter um terceiro quarto dominante (25-17). O jogo terminou empatado em 77 a 77 no tempo regulamentar. No tempo extra, a equipe paulista foi mais eficiente, venceu por 10 a 8 e saiu com o triunfo. O nome do jogo foi Douglas dos Santos, do São José, autor de 27 pontos e impressionantes 5 roubos de bola.