NBA: Warriors atualiza situação de lesões de Curry e Butler antes do play-in

O ala Jimmy Butler, do Golden State Warriors, levou uma joelhada acidental na coxa esquerda durante a partida do último domingo (13), em uma disputa com Kawhi Leonard, e saiu de quadra mancando. Apesar da dor visível, Butler afirmou que pretende jogar normalmente na próxima terça-feira, quando a equipe enfrenta o Memphis Grizzlies em uma partida decisiva pelo torneio play-in da NBA. Além do camisa 10, a equipe de San Francisco também atualizou a condição de Steph Curry, que sofreu uma torção no polegar direito

continua após a publicidade

➡️ Astro causa polêmica ao afirmar ser o melhor jogador da NBA

Segundo informações do jornalista Anthony Slater, Butler e Curry não aparecem no relatório de lesões divulgado pela franquia para o confronto, o que indica que estarão disponíveis.

— Jimmy Butler estava mancando depois do jogo. A coxa esquerda doía. Levou aquela joelhada de Kawhi Leonard no final. Mas ele disse que planeja jogar na terça-feira contra o Grizzlies. Aqui está a disponibilidade completa dele para a imprensa — afirmou o jornalista Anthony Slater.

continua após a publicidade

Butler minimizou a lesão ao conversar com a imprensa após a partida. O sinal de alerta foi ligado entre os torcedores após sua saída mancando da quadra, mas as palavras do ala e a confirmação da equipe nesta segunda-feira tranquilizaram o ambiente.

— Vou ficar bem. Tome um café, jogue dominó e me sentirei melhor — disse o jogador.

Jimmy Butler se lesionou na partida contra o Los Angeles Clippers (Foto: Noah Graham/AFP)

Steph Curry irá jogar contra o Memphis Grizzlies?

O Golden State Warriors também informou que Steph Curry, que sofreu uma torção no polegar direito, está apto a jogar. Com isso, todos os principais nomes da equipe estarão disponíveis para o duelo contra o Grizzlies.

continua após a publicidade

— Os Warriors têm um relatório de lesões claro para o jogo de play-in contra os Grizzlies amanhã à noite. Todos disponíveis. Steph Curry torceu o polegar direito e Jimmy Butler levou uma joelhada de Kawhi na coxa, mas ambos jogarão — noticiou Anthony Slater.

Steph Curry em ação pelo Golden State Warriors (Foto: Ezra Shaw/AFP)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O confronto contra o Memphis Grizzlies é fundamental para os Warriors, que precisam da vitória para seguir na briga pelos playoffs. Caso percam, podem ser eliminados da pós-temporada, já que irão decidir a última vaga contra o vencedor de Miami Heat e Chicago Bulls. Em caso de vitória, o time de San Francisco enfrentará o Houston Rockets na primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste.