NBA: Shai decide, Thunder vence Nuggets e abre vantagem na série

O Oklahoma City Thunder venceu o Denver Nuggets por 112 a 105, pela quinta partida da série nas semifinais de conferência dos Playoffs da NBA, nesta terça-feira (13), no Paycom Center. A partida foi equilibrada, mas com Denver na liderança em grande parte do jogo, mas no momento decisivo, Shai Gilgeous-Alexander apareceu e brilhou na vitória do OKC. Mesmo com a derrota, Nikola Jokic foi o cestinha do duelo, com 44 pontos.

A terceira partida entre Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets será realizada na quinta-feira (15), na Ball Arena, em Denver, às 21h30.

Como foi Thunder x Nuggets?

A partida começou com amplo domínio do Thunder, que rapidamente abriu 12 a 2, com Shai Gilgeous-Alexander anotando seus primeiros pontos na partida. Porém, após tempo técnico pedido por David Adelman, o Nuggets reagiram e conseguiram virar em 21 a 16, com atuação coletiva da equipe desequilibrando. Após perderem a liderança, Oklahoma voltou a converter arremessos de quadra, mas sem conseguir retomar à frente do placar, 28 a 27.

No segundo quarto, ambas as equipes começaram a trocar pontos, mas ainda com Denver na liderança. Na parte final, o Nuggets abriram 10 pontos, 53 a 43, com Jokic e Murray inspirados, mas o Thunder conseguiu responder no minuto final, e cortou a desvantagem para apenas dois pontos, 56 a 54.

Após o intervalo, Nikola Jokic e Jamal Murray seguiram em grande ritmo, com ambos marcando 25 pontos somados. Com a dupla, o Nuggets aumentaram a liderança para 80 a 68. Porém, o Thunder conseguiu se reorganizar, principalmente defensivamente, e foram para o último quarto perdendo por 86 a 78.

O último quarto começou truncado, com faltas e erros nos arremessos. Mas na metade do período, com Lu Dort acertando três cestas do perímetro e com diversos erros ofensivos do Nuggets, o Thunder reagiu e encostou no placar, 92 a 90. No "clutch time", o OKC conseguiu o empate e a virada, mas com Denver ainda pontuando e empatando a partida.

Mas no minuto final, Shai Gilgeous-Alexander decidiu e garantiu a vitória do Thunder por 112 a 105. Com o resultado, o Oklahoma abriu 3 a 2 na série e precisa vencer mais um jogo para se classificar à final da Conferência Oeste.