NBA: Pacers vence Cavaliers fora de casa e avança à final da Conferência Leste

O Indiana Pacers venceu o Cleveland Cavaliers por 114 a 105, pela quinta partida da série nas semifinais de conferência dos Playoffs da NBA, nesta terça-feira (13), no Rocket Mortgage FieldHouse. Com atuação dominante no segundo e terceiro quartos, o time visitante venceu fora de casa mais uma vez na série e consolidou a classificação. Donovan Mitchell, dos Cavs, foi o cestinha da partida com 35 pontos.

Com a vitória, o Indiana Pacers está de volta à final da Conferência Leste. A franquia de Indianápolis espera o vencedor da série entre New York Knicks e Boston Celtics, onde a equipe nova-iorquina lidera por 3 a 1.

Como foi Cavaliers x Pacers?

O primeiro quarto foi de superioridade do Cavaliers, que, com força no garrafão, conseguiu assumir a liderança e abrir vantagem sobre o Pacers, 31 a 19. Para Indiana, o ataque não fluia, principalmente nos arremessos de três, onde só conseguiu converter um em oito tentativas. No quarto seguinte, o time visitante reagiu, principalmente no talento de Tyrese Haliburton, que marcou 15 pontos, sendo em cinco chutes do perímetro. Apesar de um segundo período melhor, o Pacers seguiu atrás no placar: 56 a 52.

O Indiana Pacers venceu o Cleveland Cavaliers por 114 a 105 (Foto: David Liam Kyle/AFP)

Após o intervalo, a partida seguiu no domínio de Indiana, que após grande sequência no ataque, conseguiu a virada em 69 a 65. No desespero, Cleveland começou a forçar os arremessos, mas com aproveitamento abaixo dos 30%. Na reta final, o Pacers seguiu com o bom momento e foi para o quarto final vencendo por 85 a 76.

No último quarto, o Cavaliers cresceu na partida, e, com o apoio da torcida, encostaram no placar em 89 a 88, após sequência de Donovan Mitchell e Darius Garland. Com a reação do time da casa, o Indiana voltou a converter os arremessos e abriu 106 a 97. Cleveland até teve bom momento com Mitchell, mas após diversos erros no lance livre, o Pacers voltou ao ataque e, com uma cesta de três, liquidou a partida e venceu por 114 a 105. Com o resultado, o Indiana Pacers venceu a série por 4 a 1 e se classificou para a final da Conferência Leste.

