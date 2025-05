O Oklahoma City Thunder venceu o Denver Nuggets por 149 a 106, pela primeira partida da série nas semifinais de conferência dos Playoffs da NBA, nesta quarta-feira (7), no Paycom Center. A partida foi de amplo domínio de OKC, que teve grande aproveitamento no garrafão e aproveitando os erros dos Nuggets, que não esboçaram reação na partida. Shai Gilgeous-Alexander foi o cestinha do jogo, com 34 pontos.

A terceira partida entre Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets será realizada na sexta-feira (9), na Ball Arena, em Denver, às 23h.

Como foi a partida entre Thunder x Nuggets?

Logo no início da partida, Oklahoma mostrou o que seria o roteiro da partida e abriu 20 a 9 em apenas seis minutos. Sem qualquer tipo de reação dos Nuggets, o Thunder seguiu com amplo domínio e em grande atuação do quinteto inicial, abriu 24 pontos ao fim do primeiro quarto, 45 a 21.

No segundo quarto, o atropelo continuou, com Denver cometendo muitos turnovers, o Thunder seguiu com controle total da partida, dominando o garrafão e com grande aproveitamento no perímetro. No lado dos Nuggets, a equipe até conseguiu pontuar de três, principalmente com Nikola Jokic, mas foi para o intervalo perdendo por 87 a 56.

O Oklahoma City Thunder venceu o Denver Nuggets por 149 a 106 (Foto: Zach Beeker/AFP)

Os 87 pontos do Oklahoma City Thunder entraram para a história da NBA, batendo três recordes: maior número de pontos em um primeiro tempo na história da franquia; maior pontuação em um primeiro tempo na história dos Playoffs da NBA; segunda maior pontuação em um primeiro tempo na história da NBA.

Depois do intervalo, o domínio do Oklahoma City Thunder seguiu com tudo, principalmente no protagonismo de Shai Gilgeous-Alexander, que anotou 16 pontos no terceiro quarto. O que já estava difícil para os Nuggets, se tornou ainda pior com a sexta falta e ejeção de Nikola Jokic da partida. Sem o sérvio, a partida foi para o último quarto perdendo por 124 a 76.

No quarto final, os reservas de ambos os times entraram em ação, já com a partida ganha para o Oklahoma City Thunder.