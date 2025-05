Gregg Popovich não estará mais no comando do elenco do San Antonio Spurs na próxima temporada. Assim, encerra-se uma das parcerias mais brilhantes da história da liga, que durou quase 30 anos e rendeu cinco títulos. Segundo o jornalista Shams Charania, da "ESPN", o técnico assumirá o cargo de presidente de operações de basquete, enquanto Mitch Johnson será o novo responsável pelo time na NBA 2025/26.

A entrada do técnico no Spurs aconteceu em maio de 1994, mas seu comando na equipe começou na temporada de 1996/97. Assim, durante 29 anos, Popovich construiu uma carreira vitoriosa na NBA com a franquia, com cinco títulos conquistados: 1999, 2003, 2005, 2007 e 2014. A atual temporada, no entanto, foi marcado por problemas dentro e fora de quadra.

Fora dos playoffs desde 2019/20, o San Antonio Spurs não começou a atual temporada muito bem, com uma derrota por 11 pontos para o Dallas Mavericks já na estreia. Em novembro de 2024, ainda nos primeiros jogos dos 82 totais, mais um problema atingiu a equipe: Popovich sofre um AVC e é afastado do cargo para focar na recuperção.

Meses depois, em abril de 2025, o técnico deu novo susto nos torcedores dos Spurs após desmaiar em um restaurante em San Antonio, nos Estados Unidos. Até então, a última nota sobre o quadro de saúde do treinador havia sido divulgada em fevereiro deste ano. Na ocasião, a franquia informou que Popovich decidiu não retornar aos trabalhos nesta temporada para continuar focando na recuperação.

Assim, Mitch Johnson assumiu o comando da equipe como técnico interino, mas não conseguiu deixar o Spurs na zona dos playoffs. A temporada da franquia terminou com uma campanha de 35 vitórias e 45 derrotas. Com a saída de Popovic, Johnson foi promovido para o cargo de treinador principal do San Antonio Spurs.

Números de Popovich na NBA

Gregg Popovich é o treinador com mais vitórias na história da NBA, com 1.390 partidas vencidas na temporada regular e outras 170 na pós-temporada. Ídolo da franquia, o comandante assumiu o Spurs em 1996 e conquistou cinco títulos de NBA (1999, 2003, 2005, 2007 e 2014), sendo eleito por três vezes o Treinador do Ano (2003, 2012 e 2014).

Vale destacar também que o multi-campeão treinou a seleção estadunidense de basquete na conquista do ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

