NBA: Orlando Magic derrota o Atlanta Hawks e avança aos playoffs

Jogando em casa, na noite desta terça-feira (15), o Orlando Magic venceu o Atlanta Hawks, por 120 a 95, pelo play-in da Conferência Leste da NBA. Com o resultado, equipe da Flórida vai medir forças com o Boston Celtics nos playoffs. O primeiro confronto é no próximo domingo.

Astro causa polêmica ao afirmar ser o melhor jogador da NBA

Sétima colocada na Conferência Leste, a equipe da Flórida figurou na zona dos playoffs em boa parte da temporada. Isso mesmo com baixas importantes no elenco, devido a lesões: Jalen Suggs e Moritz Wagner. Enquanto isso, os Hawks terminaran em oitavo na Conferência. O principal desfalque, por conta de contusão, foi de Jalen Johnson, cujo retorno só está previsto para o final e 2025.

Nesta terça, o destaque da partida foi o anfitrião armador Cole Anthony, com 26 pontos, 5 assistências e quatro cestas dos três pontos.

Wendell Carter Jr, com 19 pontos e 7 rebotes, foi outra peça fundamental para a vitória dos donos da casa.

Com a derrota, o Atlanta volta à quadra na sexta-feira, para enfrentar o vencedor de Chicago Bulls x Miami Heat. A franquia que avançar vai duelar com o Cleveland Cavaliers.

Orlando Magic abre boa vantagem nos primeiro e último quartos

O que se viu em quadra, na noite desta terça-feira, foi um domínio dos donos da casa no primeiro tempo, que terminou 61 a 47. E a boa atuação do Orlando no primeiro quarto (vitória por 32 a 17) foi decisiva o time garantir a vaga nos playoffs. Atlanta esboçou uma reação no terceiro quarto (vencido por 23 a 18). Mas, na última parcial, os donos da casa voltaram a se impor, vencendo por 40 a 18.

