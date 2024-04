NBA: Mãozinha vai ganhar um contrato definitivo com o Grizzlies?

Mãozinha contra o Philadelphia 76ers (Foto: Joe Murphynbae / Getty ImagesGetty Images via AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 08/04/2024 - 10:54 • São Paulo (SP)

O brasileiro Mãozinha Pereira recentemente assinou um novo vínculo com o Memphis Grizzlies, válido por dez dias. Desde então, conseguiu aproveitar as oportunidades e parece cada vez mais próximo de um contrato definitivo. No último sábado (6), ele teve a primeira oportunidade como titular da franquia e não decepcionou. Diante do Philadelphia 76ers, o ala-pivô anotou um duplo-duplo com 13 pontos e 11 rebotes.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além disso, Mãozinha quebrou uma marca histórica. Desde dezembro de 2019 que um brasileiro não conseguia um duplo-duplo na NBA. O último a ter o feito foi Bruno Caboclo, que fez 12 pontos e pegou 13 rebotes, também com a regata do Grizzlies.

Por mais que a atuação do ala-pivô tenha sido inesquecível, o Memphis Grizzlies acabou perdendo a partida para o Sixers, por 116 a 96. A equipe ocupa o 13º lugar no Oeste com 27-51 e já não tem mais condições de alcançar uma vaga no play-in da temporada.

➡️ Brasileira Kamilla Cardoso brilha, vence fenômeno do basquete universitário e é campeã da NCAA

Ainda restam mais quatro duelos para a franquia antes do término da temporada regular da NBA. Serão três compromissos no Tennessee (San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers e Denver Nuggets) e um longe de casa, em Ohio, contra o Cleveland Cavaliers.

O próximo é diante do Spurs, nesta terça-feira (9), a partir das 21h (horário de Brasília), no FedExForum, em Memphis. A expectativa é que Mãozinha ganhe mais minutos em quadra para seguir a busca por um contrato definitivo com a franquia. Além dele, o outro brasileiro na NBA é Gui Santos, do Golden State Warriors.