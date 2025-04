Longe de ser uma das equipes cotadas para conquistar a NBA em 2025, o Miami Heat luta para sobreviver no duelo contra o Cleveland Cavaliers nos Playoffs da competição. Sendo assim, durante o podcast 'Jararacas', o comentarista Ricardo Bulgarelli, do Prime Video, fez uma promessa ousada caso a equipe da Flórida levante o troféu Larry O'Brien.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Se o Miami for campeão, eu apresento o programa de tanga, e você pode escolher a cor… Rosa, de ouro, fio dental. Eu apresento o programa de costas, de tanguinha de oncinha, se Miami for campeão - disse Bulgarelli para Rômulo Mendonça.

O Miami Heat volta à quadra neste sábado, às 14h (de Brasília), para realizar o Jogo 3 do confronto contra o Cleveland Cavaliers. O time comandado por Erik Spoelstra perdeu as duas primeiras partidas da série.

Jogos da NBA hoje (25/4): saiba horário e onde assistir

Com o objetivo principal de faturar o título da liga norte-americana de basquete, Magic, Celtics, Bucks, Pacers, Timberwolves e Lakers entram em quadra nesta sexta-feira (25) pela terceira rodada dos playoffs da NBA. Os embates serão transmitidos pela ESPN 2 (canal fechado) e NBA League Pass (streaming da liga).

Abrindo a noite dos confrontos, o Orlando Magic recebe o Boston Celtics, às 20h (Horário de Brasília), na Kia Center. A franquia da Flórida perdeu os dois primeiros jogos dos playoffs para Jayson Tatum e companhia e o o técnico Jamahl Mosley terá a dura missão de ir atrás do prejuízo.

Depois, Milwaukee Bucks e Indiana Pacers, se enfrentam na Fiserv Forum. Com dificuldades de superar a hegemonia operada pela franquia de Giannis Antetokounmpo, o time de Indianápolis perdeu os dois primeiros jogos nas eliminatórias. Para seguir vivo com o sonho do título, é necessário derrotar o time de Wisconsin dentro de casa.

Fechando a noite, Minnesota Timberwolves e Los Angeles Lakers jogam na Target Center. Depois de vencer na estreia dos playoffs por 117 a 95, Anthony Edwards e companhia sucumbiram à maestria de Luka Doncic. Em resumo, a série está empatada após o esloveno comandar o triunfo dos californianos por 94 a 85.