Em disputa com Draymond Green, Evan Mobley, do Cleveland Cavaliers, foi eleito o Melhor Defensor do Ano pela NBA. Após meses de expectativa, principalmente depois da saída de Wembanyama na temporada, o resultado enfim foi divulgado nesta quinta-feira (24). Vale destacar que, apesar das fortes declarações, o ala-pivô do Golden State Warriors ficou em terceiro lugar, atrás de Dyson Daniels. Líder da Conferência Leste, o Cavs se mantém forte na linha de defesa e abre 2 a 0 sobre o Miami Heat nas oitavas de final dos playoffs.

A votação não foi fácil para os especialistas neste prêmio. Mobley foi o grande líder da disputa, com 30 votos de 100 para primeiro lugar, 30 para segundo e 20 para terceiro. Assim, o pivô do Cavaliers somou 285 pontos para levar o prêmio de Melhor Defensor do Ano na NBA 2024/25. Em sequência, Daniels, do Atlanta Hawks, recebeu 197 pontos e Green, do Warriors, ficou com 154.

Os líderes da Conferência Leste registraram "apenas" a oitava melhor eficiência defensiva, que mede os pontos permitidos a cada 100 posses de bola, na NBA. Apesar dos 111,8 pontos sofridos, a média diminuia para 108,6 quando o pivô estava em quadra, o que representa a segunda melhor da liga.

A disputa com Draymond se intensificou nos últimos meses. A chegada de Jimmy Butler no Golden State Warriors não apenas melhorou a campanha do time na NBA 2024/25, como também aumentou a confiança de Green. Com atuações sólidas, o ala demonstrou uma clara evolução de desempenho desde o início da temporada. Assim, ele começou a mirar o prêmio de Melhor Defensor do Ano, principalmente após a saída de Wembanyama da disputa por lesão. O jogador, no entanto, foi eleito o Jogador Mais "Raçudo" da temporada.

Confira todos os prêmios e finalistas

Até o momento, apenas três categorias tiveram o vencedor divulgado pela NBA, entre eles: melhor defensor, sexto homem e jogador mais decisivo da temporada. Nesta sexta-feira (25), a entidade ainda irá definir o jogador mais "raçudo" da temporada regular de 2024/25, única categoria sem finalistas definidos.

Jogador mais valioso - MVP

Shai Gilgeous-Alexander - Oklahoma City Thunder

Nikola Jokić - Denver Nuggets

Giannis Antetokounmpo - Milwaukee Bucks

Mais "Raçudo" da temporada

Draymond Green - Golden State Warriors (Vencedor)

Melhor Defensor do ano

Dyson Daniels - Atlanta Hawks

Draymond Green - Golden State Warriors

Evan Mobley - Cleveland Cavaliers (Vencedor)

Calouro do ano

Stephon Castle - San Antonio Spurs

Zaccharie Risacher - Atlanta Hawks

Jaylen Wells - Memphis Grizzlies

Técnico do ano

Kenny Atkinson - Cleveland Cavaliers

J.B. Bickerstaff - Detroit Pistons

Ime Udoka - Houston Rockets

Sexto homem do ano

Malik Beasley - Detroit Pistons

Ty Jerome - Cleveland Cavaliers

Payton Pritchard - Boston Celtics (Vencedor)

Jogador que mais evoluiu

Cade Cunningham - Detroit Pistons

Dyson Daniels - Atlanta Hawks

Ivica Zubac - LA Clippers

Jogador mais decisivo do ano

Jalen Brunson - New York Knicks (Vencedor)

Nikola Jokić - Denver Nuggets

Anthony Edwards - Minnesota Timberwolves