Reencontro de Jimmy Butler com Heat é marcado por atropelo de Warriors

A expectativa para o reencontro entre Jimmy Butler e o Miami Heat era alta para os fãs da NBA. Muitos torcedores acreditavam que seria uma oportunidade de assistir ao "modo playoffs" do novo ala do Golden State Warriors, o que não aconteceu. O jogo foi dominado pela franquia da Flórida nesta terça-feira (25), com um placar final de 112 a 86, que garantiu a segunda vitória seguida e encerrou de vez a má fase - que contou com uma sequência negativa de 10 derrotas.

Após o fim da trade deadline, a chegada de Butler nos Warriors trouxe também a reviravolta que a equipe precisava para buscar uma vaga na pós-temporada da NBA 2024/25. A adição do ala ao forte elenco de Steve Kerr chegou a render 12 vitórias consecutivas, que encerrou a fase de instabilidade que mal colocado o time de San Francisco na zona de play-in. Com isso, o resultado negativo alarma os torcedores por uma possível nova queda na tabela, ainda mais sem Stephen Curry, fora por lesão.

Por outro lado, o Heat sofreu após a saída de Butler. Apesar do jogador não ter participado dos últimos jogos, que antecederam a troca, com a equipe devido à suspensão por indisciplina, a franquia de Miami sofreu sua maior sequência negativa em mais de 15 anos. O time encarou 10 derrotas seguidos, o que os fez afundar na tabela da Conferência Leste. Agora, a vitória contra o Warriors dá um folego na luta pela vaga do play-in, com 31 triunfos em 72 partidas disputadas.

Como foi o jogo?

O jogo começou com vantagem de sete pontos para abrir vantagem para o Miami Heat já nos primeiros minutos. Com dominância de Bam Adebayo, a equipe não deixou o Golden State Warriors conquistar a virada, apesar de ter chegado perto no fim do quarto. O segundo período não foi diferente e a desvantagem dos visitantes só aumentada, em uma eficiência desanimadora, principalmente de Butler que não converteu nenhum arremesso.

Na volta do intervalo, a situação do Warriors começou a melhorar. A equipe de Steve Kerr conseguiu se recuperar um pouco no placar e diminuir a desvantagem de 17 pontos - do fim do segundo quarto - para "apenas" oito pontos. Apesar disto, o último quarto começou com 13 pontos de diferença e uma atuação impressionante do Heat sobre os visitantes. O perímetro, especialidade do Golden State, foi dominado pelo elenco de Erik Spoelstra para sagrar a forte vitória.

Destaques da partida entre Heat e Warriors

O aproveitamento do Miami Heat no perímetro foi realmente impressionante contra o time que instituiu este "novo jeito" de jogar basquete. A equipe mandante converteu 17 bolas de três em 25 tentativas, com 68% de aproveitamento contra 24% do Warriors, que acertou apenas nove de 38 arremessos feitos.

A expectativa da torcida colocou Jimmy Butler embaixo do holofote, mas foi Bam Adebayo que brilhou na partida desta terça-feira (25). O pivô dominou desde o primeiro quarto, ao marcar 13 pontos, e apenas controlou o ritmo durante o restante do jogo para garantir a vitória tranquila contra o Warriors. No fim, ele acumulou 27 pontos, 8 rebotes e uma assistência. Tyler Herro foi mais um destaque do time vencedor, com 20 pontos, três rebotes e sete assistências.

Do lado do Golden State Warriors, Gui Santos foi uma boa surpresa entre os maiores pontuadores na partida. O tímido desempenho de Jimmy Butler abriu espaço para dois jogadores do banco liderarem o Warriors em quadra, além de Brandin Podziemski que marcou 14 pontos. Fora da rotação principal, o brasileiro anotou 13 pontos e três rebotes, em apenas 20 minutos, e Jonathan Kuminga contribuiu com 15 pontos, dois rebotes e duas assistências.

