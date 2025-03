Mais um recorde foi batido por Russell Westbrook, que se consolida como um dos grandes protagonistas da história da NBA. Nesta segunda-feira (24), surpreendeu a todos com uma nova marca atingida na partida entre Denver Nuggets e Chicago Bulls. Apesar da derrota de sua equipe por um placar de 129 a 119, o armador anotou mais um duplo-duplo, por 14 pontos e 10 assistências, na partida. Como resultado, se tomou o 20° maior pontuador da liga norte-americana.

Aos 36 anos, Westbrook segue puxando para si a responsabilidade de assumir o protagonismo do Denver Nuggets. Sem previsão para se aposentar das quadras, tudo indica que o astro da franquia do Colorado seguirá pegando o elevador na NBA. Em um contexto geral, o armador contabilizou 26.083 pontos, cerca de 15 mil a menos que LeBron James, o líder de pontuações na competição.

Como resultado de sua façanha contra o Chicago Bulls, o astro do Denver removeu do rol o lendário Kevin Garnett, que acumulou 26.071 pontos na carreira. Por sua vez, para continuar escalonando no ranking, Russell Westbrook precisa de ao menos 313 pontos para superar o recorde de John Havlicek, jogador aposentado que brilhou no Boston Celtics.

Confira a lista de maiores pontuadores da NBA

1º Lugar: LeBron James – 41.965

2º Lugar: Kareem Abdul-Jabbar – 38.387

3º Lugar: Karl Malone – 36.928

4º Lugar: Kobe Bryant – 33.643

5º Lugar: Michael Jordan – 32.292

6º Lugar: Dirk Nowitzki – 31.560

7º Lugar: Wilt Chamberlain – 31.419

8º Lugar: Kevin Durant – 30.507

9º Lugar: Shaquille O’Neal – 28.596

10° Lugar: Carmelo Anthony – 28.289

11º Lugar: James Harden – 27.416

12º Lugar: Moses Malone – 27.409

13º Lugar: Hayes – 27.313

14º Lugar: Hakeem Olajuwon – 26.946

15º Lugar: Oscar Robertson – 26.710

16º Lugar: Dominique Wilkins – 26.668

17º Lugar: Tim Duncan – 26.496

18º Lugar: Paul Pierce – 26.397

19º Lugar: John Havlicek – 26.395

20° Lugar: Russel Westbrook – 26.083

Russell Westbrook de olho nos playoffs

Na terceira posição da Conferência Oeste, com 45 vitórias e 28 derrotas, o Denver Nuggets está próximo de cravar vaga nos playoffs da NBA 2024/25. Até o momento, apenas Cavaliers, Celtis e Thunder estão antecipadamente disponíveis para a fase eliminatória da liga norte-americana de basquete. No mais, restam mais nove jogos para o futuro da equipe de Westbrook decretar seu destino na pós-temporada.