Patrocínios na NBA crescem 8% e somam US$ 1,62 bilhão na temporada

A NBA registrou recorde em patrocínios de equipes na temporada 2024/2025. De acordo com o relatório NBA Marketing Partnerships, as franquias tiveram arrecadamento de US$ 1,62 bilhão (cerca de R$ 9,04 bilhões) com patrocínios, um crescimento de 8% em comparação com o ano anterior.

O valor de receitas por patrocínio aumentou expressivamente, mesmo sem a mudança no número de marcas parceiras. Nesta temporada, as empresas estão gastando mais por acordo com as equipes da NBA, que tem estimativa de fechar um contrato de direitos de mídia de US$ 76 bilhões segundo o portal SponsorUnited.

Mesmo com crescimento, NBA fica atrás de Fórmula 1

No mundo dos esportes, não foi só o basquete que registou aumento no número de receitas em patrocínios. A Fórmula 1 também bateu um novo recorde de arrecadações comerciais em 2024. Segundo estudo divulgado pela SponsorUnited, as 10 equipes que disputam a categoria arrecadaram US$ 2,04 bilhões (cerca de R$ 11 bilhões, na cotação atual) apenas com contratos de patrocínio, consolidando a F1 como uma das ligas esportivas mais valiosas do planeta.

O montante coloca a categoria à frente de quatro das cinco principais ligas esportivas dos Estados Unidos, superando NBA, MLB e NHL. A exceção é a NFL (National Football League), que lidera com US$ 2,49 bilhões em receitas de patrocínio na temporada 2024/25.

NBA atingiu recorde de audiência dos últimos 25 anos

Na semana de estreia dos playoffs, a NBA registrou a maior marca de audiência dos últimos 25 anos. O recorde foi anunciado por Adam Silver, comissário da liga, durante o Congresso Mundial de Esportes da SBJ, ocorrido em abril.

Nos oito primeiro jogos dos playoffs da temporada de 2024/25 foi registrada uma média de 4,4 milhões de espectadores. Em relação à temporada passada, houve um aumento de 15% do público durante as transmissões.

No domingo de Páscoa, Boston Celtics, atual campeão da NBA, e Orlando Magic se enfrentaram no jogo mais assistido da primeira rodada. Pelo streaming da ABC, a partida teve média de 6,69 milhões de pessoas na audiência e pico de 8 milhões de aparelhos simultâneos. O confronto ainda foi marcado por ser o segundo Jogo 1 da primeira rodada dos Playoffs da NBA mais assistido da história, atrás apenas do jogo entre Celtics e Brooklyn Nets em 2022.