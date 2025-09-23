Faltando um mês para o início da temporada 25/26 da NBA, o Houston Rockets teve um grande desfalque. Fred VanVleet sofreu uma lesão no joelho e ficará afastado das quadras por um período indeterminado.

continua após a publicidade

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Shams Charania, da ESPN americana, VanVleet deve passar por uma cirurgia para a reconstrução do LCA (ligamento cruzado anterior) ainda nesta semana, o que torna a busca por um substituto para Fred, armador titular da franquia, uma missão para os Rockets antes da temporada da NBA. A lesão ocorreu durante um treino do Houston Rockets em Bahamas.

➡️Jogadora do Las Vegas Aces quebra recorde histórico na WNBA

— Novidades: Fred VanVleet, do Houston Rockets, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior, segundo fontes informaram à ESPN. Uma perda devastadora e potencialmente fatal para os Rockets, com seu armador titular e líder — publicou Shams.

continua após a publicidade

Um possível nome para ocupar o lugar de Fred VanVleet é Amen Thompson. Além disso, Reed Sheppard pode ter mais oportunidades na equipe após ser a terceira escolha no Draft de 2024.

VanVleet assinou um novo contrato válido por dois anos e estimado em US$ 50 milhões (R$ 266 milhões), e suas médias foram de 14,1 pontos e 5,6 assistências na última temporada.

continua após a publicidade

Fred VanVleet em evento antes da lesão (Foto: Candice Ward/Getty Images via AFP)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

LeBron James fala sobre aposentadoria

LeBron James, um dos maiores jogadores da história do basquete, falou abertamente sobre a aposentadoria em uma entrevista que repercutiu mundialmente nesta quinta-feira (18). Aos 40 anos e prestes a iniciar sua 23ª temporada na NBA, o astro do Los Angeles Lakers admitiu que o pensamento sobre o fim de sua carreira está cada vez mais presente.

— Definitivamente estou me preparando para o momento em que o fim estiver próximo. Ainda não cheguei lá — declarou LeBron em entrevista ao canal do YouTube "360 with Speedy". A fala, que rapidamente se espalhou, veio acompanhada de uma frase que mistura a certeza da despedida com a calma de quem ainda tem lenha para queimar: — A aposentadoria está chegando. Está chegando. Só não chegou ainda.

LeBron James se prepara para mais uma temporada com o Los Angeles Lakers após exercer sua opção de jogador no valor de US$ 52,6 milhões (cerca de R$ 275 milhões na cotação atual) para a temporada 2025-26. Ele será o primeiro jogador na história da NBA a atuar por 23 temporadas.