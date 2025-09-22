Jogadora do Las Vegas Aces quebra recorde histórico na WNBA

A’ja Wilson, pivô do Las Vegas Aces, foi eleita MVP da temporada 2025 da WNBA. Esta é a quarta vez que a jogadora recebe esse prêmio, entrando para a história como a primeira da liga a alcançar tal feito. Aliado a isso, é apenas a oitava temporada da atleta, o que a consolida como uma das maiores jogadoras do campeonato.

Com o quarto MVP, a americana ultrapassa outras atletas que já haviam sido premiadas em três ocasiões: Sheryl Swoopes, Lisa Leslie e Lauren Jackson.

Segundo ano seguido como MVP

Esta é a segunda vez seguida que A'ja Wilson, de 29 anos, conquista o título de MVP da temporada da WNBA. Além de 2025 e 2024, a atleta também foi melhor da temporada em 2020 e em 2022.

Este ano, A'ja Wilson recebeu 51 votos de primeiro lugar e 657 no total. Logo atrás dela, veio Napheesa Collier, do Minnesota Lynx, com 18 votos para MVP e 534 ao todo. Em terceiro lugar, ficou a ala Alyssa Thomas, do Phoenix Mercury, com 391 votos.

As outras candidatas ao prêmio foram as alas Allisha Gray, do Atlanta Dream, com 180 pontos, e Kelsey Mitchell, do Indiana Fever, com 93.

Temporada 2025 de A'ja Wilson

Nos jogos deste ano, A'ja Wilson teve médias de 23,4 pontos, 10,2 rebotes, 3,4 assistências e 2,3 tocos. Com esse desempenho, a jogadora do Las Vegas Aces foi líder da WNBA em pontos e em tocos, sendo considerada a melhor defensora da temporada também.

A pivô também marcou seu nome na história por ter completado treze jogos com ao menos 30 pontos. Liderada por ela, o Las Vegas Aces terminou o ano com a segunda melhor campanha.