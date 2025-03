Com 20 rodadas de antecedência, o Cleveland Cavaliers conquista a primeira vaga para os playoffs da NBA 2024/25. A confirmação veio com a vitória por 112 a 107 sobre o Miami Heat, nesta quarta-feira (5), para consolidar a melhor campanha da atual temporada. Com o triunfo tranquilo, os líderes da Conferência Leste acumulam 52 vitórias e apenas 10 derrotas, assim, não há mais chances do sétimo colocado alcançá-los.

Vale destacar que a temporada está sendo marcado por impressionantes campanhas do Cavaliers e do Oklahoma City Thunder, que conta com 51 vitórias e 11 derrotas, apenas uma abaixo do time de Kenny Atkinson. Na tabela, as equipes estão com pelo menos oito derrotas a menos que os segundos lugares, já que o Boston Celtics está com 18, no Leste, e o Los Angeles Lakers com 21, no Oeste.

Em confronto direto, na última quarta-feira (5), o Miami Heat era a última franquia que "poderia tirar" a classificação direta do Cavaliers para os playoffs. Assim, a 32ª derrota para o time da Florida garantiu matematicamente a vaga para os líderes da Conferência Lesta - e geral - da NBA.

A partida terminou com um placar, de 112 a 107, administrado desde o primeiro quarto pela equipe liderada por Donovan Mitchell, que foi o grande destaque de Cleveland. Na ocasião, o armador marcou 26 pontos, sete rebotes e cinco assistências. Do outro lado, Bam Adebayo liderou o Heat com 34 pontos, 12 rebotes e cinco assistências.

As oito classificações para os playoffs estão diferentes desde a criação do play-in. Com isso, no regulamento atual apenas os seis primeiros colocados garantes a vaga direta para a pós-temporada da NBA. As equipes entre a 7ª e a 10ª posição disputam a fase "de repescagem", que definirá as duas últimas vagas para os playoffs.

