NBA: Anthony Davis comenta retorno após lesão: ‘Me senti ótimo’

Anthony Davis retornou às quadras na noite de segunda-feira (24), após um período de recuperação de mais de seis semanas devido a uma lesão muscular. Representando o Dallas Mavericks, sua atuação foi decisiva na vitória por 120 a 101 contra o Brooklyn Nets na NBA.

Davis contribuiu com 12 pontos, seis rebotes, três assistências, um roubo de bola e um toco, em 26 minutos de jogo. Este confronto marcou sua segunda participação desde que se transferiu para os Mavericks, numa troca que enviou Luka Doncic para os Lakers no início de fevereiro.

Após o jogo, Davis compartilhou suas impressões, destacando seu bem-estar físico e os desafios mentais de voltar após a lesão.

— Fisicamente, me senti ótimo. O desafio maior foi mental, porque quando você volta de uma lesão assim, precisa estar preparado para enfrentar qualquer situação em quadra. Nos primeiros minutos, precisei me ajustar, mas depois foi apenas questão de jogar com inteligência, até porque ainda estou com restrição de minutos — disse.

Durante a ausência de Davis, os Mavericks enfrentaram dificuldades, com lesões comprometendo vários jogadores importantes, como Kyrie Irving e Daniel Gafford. A equipe chegou a correr o risco de não atender ao número mínimo de jogadores para competir em algumas partidas. Anthony também ressaltou a importância de sua presença, não apenas tecnicamente, mas como líder.

— Foi difícil assistir aos meus companheiros lutando todas as noites, vencendo jogos apertados, perdendo partidas difíceis. Nunca passou pela minha cabeça não voltar, especialmente porque estamos desfalcados. Eu queria estar em quadra com esses caras, lutar ao lado deles a cada jogo — afirmou, evidenciando seu compromisso com a equipe.

O técnico Jason Kidd expressou satisfação com o retorno de Davis, mencionando a gestão de seu tempo em quadra e sua adaptação ao jogo.

— Foi uma experiência positiva. Tentamos manter suas participações curtas e respeitar a restrição de minutos. Ele fez um trabalho incrível. Seu ritmo estava muito bom. Às vezes, quando um jogador como AD retorna, há uma tendência de dar a bola para ele a todo momento. Mas acho que nossos jogadores fizeram um ótimo trabalho ao manter a agressividade e deixar a bola encontrá-lo naturalmente — analisou o treinador.