menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Clube do coração de Lucas Pinheiro, São Paulo celebra ouro olímpico

Brasil ganha primeira medalha nas Olimpíadas de Inverno

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/02/2026
11:39
Atualizado há 3 minutos
Lucas Pinheiro é torcedor do São Paulo Futebol Clube (Foto: Reprodução/X São Paulo)
imagem camera Lucas Pinheiro é torcedor do São Paulo Futebol Clube (Foto: Reprodução/X São Paulo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Primeiro medalhista de ouro da história do Brasil em participações nos Jogos Olímpicos de Inverno, Lucas Pinheiro é torcedor do São Paulo Futebol Clube. Filho de mãe brasileira e pai norueguês, Lucas nasceu em Oslo, mas passou parte da infância nas ruas de São Paulo, onde jogava futebol com os primos.

continua após a publicidade

Neste sábado (14), Lucas Pinheiro realizou mais um sonho - além do ouro olímpico -, ao receber felicitações do São Paulo, seu clube do coração.

➡️ Lucas Pinheiro ama futebol e já foi modelo; curiosidades sobre o medalhista de ouro

🎖️Histórico! Lucas Pinheiro é ouro, e Brasil ganha primeira medalha nas Olimpíadas de Inverno

➡️Veja as melhores fotos da vitória de Lucas Pinheiro nos Jogos Olímpicos de Inverno 2026!

Lucas Pinheiro com a camisa do São Paulo:

Lucas Pinheiro, atleta de Esqui Alpino, com a camisa do São Paulo FC (Foto: Divulgação/Jornal Hoje/Globo)
Lucas Pinheiro, atleta de Esqui Alpino, com a camisa do São Paulo FC (Foto: Divulgação/Jornal Hoje/Globo)

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

❄️Aposte nas Olimpíadas de Inverno! 
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Brasileiro conquista feito inédito para o Brasil nas Olimpíadas de Inverno

Foram precisos 102 anos e 26 edições para que o Brasil conseguisse chegar a tão sonhada medalha nas Olimpíadas de Inverno. O ouro de Lucas em Milão-Cortina coloca o país na super seleta lista de países do hemisfério sul campeões: apenas a Austrália tinha conquistado o feito. 

Superando todos os favoritos, Lucas Pinheiro conquistou uma medalha inédita para o esporte latino-americano. O pódio foi preenchido pelos suiços Marco Odermatt (1min11s66c) e Loic Meillard (1min26s17c), em segundo e terceiro lugar respectivamente.

continua após a publicidade

➡️ Histórico! Lucas Pinheiro Braathen ganha primeira medalha do Brasil nas Olimpíadas de Inverno
➡️ Pinheiro do Brasil, Braathen da Noruega: as origens do medalhista de ouro no inverno

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias