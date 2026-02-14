Clube do coração de Lucas Pinheiro, São Paulo celebra ouro olímpico

Primeiro medalhista de ouro da história do Brasil em participações nos Jogos Olímpicos de Inverno, Lucas Pinheiro é torcedor do São Paulo Futebol Clube. Filho de mãe brasileira e pai norueguês, Lucas nasceu em Oslo, mas passou parte da infância nas ruas de São Paulo, onde jogava futebol com os primos.

Neste sábado (14), Lucas Pinheiro realizou mais um sonho - além do ouro olímpico -, ao receber felicitações do São Paulo, seu clube do coração.

Lucas Pinheiro com a camisa do São Paulo:

Lucas Pinheiro, atleta de Esqui Alpino, com a camisa do São Paulo FC (Foto: Divulgação/Jornal Hoje/Globo)

Brasileiro conquista feito inédito para o Brasil nas Olimpíadas de Inverno

Foram precisos 102 anos e 26 edições para que o Brasil conseguisse chegar a tão sonhada medalha nas Olimpíadas de Inverno. O ouro de Lucas em Milão-Cortina coloca o país na super seleta lista de países do hemisfério sul campeões: apenas a Austrália tinha conquistado o feito.

Superando todos os favoritos, Lucas Pinheiro conquistou uma medalha inédita para o esporte latino-americano. O pódio foi preenchido pelos suiços Marco Odermatt (1min11s66c) e Loic Meillard (1min26s17c), em segundo e terceiro lugar respectivamente.

