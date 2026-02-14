Brasileiros vão à loucura com ouro de Lucas Pinheiro nas Olimpíadas de Inverno
Sábado de Carnaval começa com ainda mais motivos para sorrir
Nascido na Noruega, mas com mãe brasileira, Lucas Pinheiro escolheu representar o Brasil nas competições olímpicas. E que sorte deu o Brasa! Neste sábado (14), Lucas mudou a história do país nas Olimpíadas de Inverno ao conquistar a primeira medalha nacional da história.
Lucas Pinheiro se emociona com ouro: ‘Sou um brasileiro campeão olímpico’
Lucas Pinheiro ama futebol e já foi modelo; curiosidades sobre o medalhista de ouro
Pinheiro do Brasil, Braathen da Noruega: as origens do medalhista de ouro no inverno
No primeiro dia do carnaval, o povo brasileiro ganhou mais um motivo para comemorar. O Brasil agora brilha como ouro pela primeira vez sob a neve.
E tem mais por vir: na próxima segunda-feira (16), Lucas Pinheiro volta às montanhas para disputar o slalom tradicional, sua especialidade, em busca de mais uma medalha para o Brasil.
Lucas Pinheiro conquista feito histórico para o Brasil nas Olimpíadas de Inverno
Foram precisos 102 anos e 26 edições para que o Brasil conseguisse chegar a tão sonhada medalha nas Olimpíadas de Inverno. O ouro de Lucas em Milão-Cortina coloca o país na super seleta lista de países do hemisfério sul campeões: apenas a Austrália tinha conquistado o feito.
Superando todos os favoritos, Lucas Pinheiro conquistou uma medalha inédita para o esporte latino-americano. O pódio foi preenchido pelos suiços Marco Odermatt (1min11s66c) e Loic Meillard (1min26s17c), em segundo e terceiro lugar respectivamente.
Prodígio brasileiro namora atriz da Globo
✍️Texto de Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Enquanto a mente de Lucas Pinheiro foca na busca por mais medalhas nas Olimpíadas de Inverno, seu coração bate forte pela paraibana Isadora Cruz. A atriz da Globo, que conquistou o público como a protagonista Candoca na novela "Mar do Sertão" e brilha em "Guerreiros do Sol", vive o relacionamento com a mesma discrição que o esquiador tenta manter em sua vida pessoal.
Filho de mãe brasileira e pai norueguês, Lucas Pinheiro escolheu representar o Brasil em 2024, após uma disputa com a federação norueguesa. Com um estilo irreverente, apaixonado por moda e música, ele se tornou um ícone cultural no esporte.
