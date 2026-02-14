Nascido na Noruega, mas com mãe brasileira, Lucas Pinheiro escolheu representar o Brasil nas competições olímpicas. E que sorte deu o Brasa! Neste sábado (14), Lucas mudou a história do país nas Olimpíadas de Inverno ao conquistar a primeira medalha nacional da história.

No primeiro dia do carnaval, o povo brasileiro ganhou mais um motivo para comemorar. O Brasil agora brilha como ouro pela primeira vez sob a neve.

E tem mais por vir: na próxima segunda-feira (16), Lucas Pinheiro volta às montanhas para disputar o slalom tradicional, sua especialidade, em busca de mais uma medalha para o Brasil.

➡️Veja as melhores fotos da vitória de Lucas Pinheiro nos Jogos Olímpicos de Inverno 2026!

Lucas Pinheiro conquista feito histórico para o Brasil nas Olimpíadas de Inverno

Foram precisos 102 anos e 26 edições para que o Brasil conseguisse chegar a tão sonhada medalha nas Olimpíadas de Inverno. O ouro de Lucas em Milão-Cortina coloca o país na super seleta lista de países do hemisfério sul campeões: apenas a Austrália tinha conquistado o feito.

Superando todos os favoritos, Lucas Pinheiro conquistou uma medalha inédita para o esporte latino-americano. O pódio foi preenchido pelos suiços Marco Odermatt (1min11s66c) e Loic Meillard (1min26s17c), em segundo e terceiro lugar respectivamente.

O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen compete na primeira descida do slalom gigante masculino no Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, no Stelvio Ski Centre (Foto: Dimitar Dilkoff/AFP)

Prodígio brasileiro namora atriz da Globo

✍️Texto de Pedro Bernardo Antonio dos Santos

Enquanto a mente de Lucas Pinheiro foca na busca por mais medalhas nas Olimpíadas de Inverno, seu coração bate forte pela paraibana Isadora Cruz. A atriz da Globo, que conquistou o público como a protagonista Candoca na novela "Mar do Sertão" e brilha em "Guerreiros do Sol", vive o relacionamento com a mesma discrição que o esquiador tenta manter em sua vida pessoal.

Filho de mãe brasileira e pai norueguês, Lucas Pinheiro escolheu representar o Brasil em 2024, após uma disputa com a federação norueguesa. Com um estilo irreverente, apaixonado por moda e música, ele se tornou um ícone cultural no esporte.