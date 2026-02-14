Destaque no mundo do esqui alpino, o brasileiro Lucas Pinheiro Braathen fez jus às expectativas e conquistou a primeira medalha do país nos Jogos Olímpicos de Inverno. O Lance! destaca abaixo algumas curiosidades sobre o atleta que, aos 25 anos, ganhou o mundo com seu estilo técnico e ousado.

continua após a publicidade

➡️ Histórico! Lucas Pinheiro Braathen ganha primeira medalha do Brasil nas Olimpíadas de Inverno

➡️ Pinheiro do Brasil, Braathen da Noruega: as origens do medalhista de ouro no inverno

Ganhou rena como premiação

Em novembro de 2025, Lucas se sagrou campeão do slalom na Copa do Mundo de Levi, na Finlândia, título inédito para o Brasil, com direito até a "sambadinha" no pódio. Porém, o feito não ganhou repercussão apenas pela relevância esportiva, mas por uma premiação inusitada: o brasileiro foi presenteado com uma rena, algo que é tradicional na competição.

continua após a publicidade

Lucas recebeu o presente do "Papai Noel", e batizou o animal de Bjorn, em homenagem ao pai, que sempre incentivou sua carreira no esqui. A rena vive em uma fazenda na cidade de Levi.

➡️De Rondônia a Milão-Cortina: a trajetória olímpica da 'família do esqui'

Lucas Pinheiro Braathen com Papai Noel após vencer etapa de Copa do Mundo de esqui alpino (Foto: Roni Rekomaa / Lehtikuva / AFP)

Paixão por futebol e pelo São Paulo

Antes de construir uma carreira na neve, a relação de Lucas Pinheiro com o esporte começou através da paixão pelo futebol, assim como para a maioria dos brasileiros. Apesar de ter nascido em Oslo, na Noruega, costumava visitar a família em Campinas, no interior de São Paulo, quando aproveitava para bater uma bolinha com os primos.

continua após a publicidade

Foi durante uma dessas viagens que seu primo e xará Lucas o "convenceu" a escolher o São Paulo Futebol Clube como time do coração.

Lucas Pinheiro, na infância, usando a camisa da Seleção Brasileira de futebol (Foto: Reprodução/ Instagram)

+Aposte na medalha do Brasil!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Romance com atriz de novela

Fora das pistas, Lucas vive um romance com a atriz paraibana Isadora Cruz, de 28 anos, que atualmente interpreta a protagonista da novela "Coração Acelerado", da Globo. Ela também estrelou outras produções da emissora, como "Mar do Sertão" e "Guerreiros do Sol".

O relacionamento entre o atleta e a atriz veio a público em junho do ano passado. Isadora fez aniversário na última quarta-feira (4), às vésperas da cerimônia de abertura dos Jogos de Milão-Cortina, e Lucas publicou fotos com a namorada, dizendo que estava com saudades.

Lucas Pinheiro e Isadora Cruz (Foto: Reprodução / Instagram)

Ícone da moda

Além do talento esportivo, Lucas Pinheiro Braathen é um homem de múltiplos interesses. A moda é uma de suas paixões, que o brasileiro usa para se expressar, desde as unhas pintadas até o estilo ousado das roupas. Figurinha carimbada nas semanas de moda de Milão e Paris, o atleta chegou a desfilar para a grife J. Lindeberg na semana de moda de Copenhagem em 2024.

Lucas é embaixador da Moncler, marca de luxo ítalo-francesa, há dois anos, e sua presença nos Jogos Olímpicos de Inverno trouxe os holofotes para o Brasil. O look da delegação brasileira na cerimônia de abertura de Milão-Cortina foi assinado pela grife, incluindo os icônicos casacos brancos com a bandeira do Brasil no lado interno, usados pelos porta-bandeiras Lucas Pinheiro e Nicole Silveira.

Lucas Pinheiro desfilou na semana de moda de Copenhagen, em 2024 (Foto: Reprodução/ Instagram)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial