Família e namorada celebram ouro de Lucas Pinheiro: 'Já estava escrito'

Apesar da distância de mais de nove mil quilômetros, a emoção da família do primeiro campeão brasileiro de slalom gigante nos Jogos Olímpicos de Inverno, Lucas Pinheiro Braathen, não poderia ser maior. No Brasil, o clima era de êxtase e gratidão pelo reconhecimento do atleta.

-Uma coisa que a gente sempre falou é que queríamos muito ver o Brasil dando o amor que ele merece receber. Mesmo se ele não tivesse conquistado medalha nenhuma, ele já seria merecedor de todo esse carinho. Hoje foi a cereja do bolo. A Isa, namorada dele, estava conversando com a gente que já estava escrito. Ele é um ser de luz. Esse cara ama o Brasil, por favor, deem a ele todo o amor que ele merece. Ele fez história pelo nosso país e ama cada um de nós. Não sei descrever o quão feliz estou - disse um dos familiares.

A namorada, a atriz Isadora Cruz, acompanhou Lucas até a Europa e pôde vivenciar de perto toda a preparação intensa do atleta para este momento histórico. Emocionada na linha de chegada em Bormio, ela relatou a dedicação de Lucas.

-Passei a semana toda ensaiando o Hino Nacional com ele, mas nem sei se ele vai conseguir cantar agora de tanta emoção. O Lucas é esse ser de luz, uma pessoa do bem que agrega e ama quem está junto. Por isso, sinto que hoje ele atingiu a 'velocidade da luz' para buscar esse ouro - completou Isadora.

Lucas Pinheiro é campeão do Sloan gigante (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Top-10 do slalom gigante masculino