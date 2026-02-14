Família e namorada celebram ouro de Lucas Pinheiro: 'Já estava escrito'
Os familiares por parte de mãe acompanheram a prova do sofá de casa, no Brasil
Apesar da distância de mais de nove mil quilômetros, a emoção da família do primeiro campeão brasileiro de slalom gigante nos Jogos Olímpicos de Inverno, Lucas Pinheiro Braathen, não poderia ser maior. No Brasil, o clima era de êxtase e gratidão pelo reconhecimento do atleta.
-Uma coisa que a gente sempre falou é que queríamos muito ver o Brasil dando o amor que ele merece receber. Mesmo se ele não tivesse conquistado medalha nenhuma, ele já seria merecedor de todo esse carinho. Hoje foi a cereja do bolo. A Isa, namorada dele, estava conversando com a gente que já estava escrito. Ele é um ser de luz. Esse cara ama o Brasil, por favor, deem a ele todo o amor que ele merece. Ele fez história pelo nosso país e ama cada um de nós. Não sei descrever o quão feliz estou - disse um dos familiares.
A namorada, a atriz Isadora Cruz, acompanhou Lucas até a Europa e pôde vivenciar de perto toda a preparação intensa do atleta para este momento histórico. Emocionada na linha de chegada em Bormio, ela relatou a dedicação de Lucas.
-Passei a semana toda ensaiando o Hino Nacional com ele, mas nem sei se ele vai conseguir cantar agora de tanta emoção. O Lucas é esse ser de luz, uma pessoa do bem que agrega e ama quem está junto. Por isso, sinto que hoje ele atingiu a 'velocidade da luz' para buscar esse ouro - completou Isadora.
Top-10 do slalom gigante masculino
- PINHEIRO BRAATHEN Lucas (Brasil) – Soma: 2:25.00 (1:11.08)
- ODERMATT Marco (Suíça) – Soma: 2:25.58 (1:10.71)
- MEILLARD Loic (Suíça) – Soma: 2:26.17 (1:10.68)
- TUMLER Thomas (Suíça) – Soma: 2:26.45 (1:10.64)
- McGRATH Atle Lie (Noruega) – Soma: 2:26.82 (1:10.89)
- ANGUENOT Leo (França) – Soma: 2:26.99 (1:11.16)
- KRISTOFFERSEN Henrik (Noruega) – Soma: 2:27.04 (1:11.19)
- BRENNSTEINER Stefan (Áustria) – Soma: 2:27.23 (1:11.31)
- SCHWARZ Marco (Áustria) – Soma: 2:27.28 (1:10.62)
- VERDU Joan (Andorra) – Soma: 2:27.29 (1:10.60)
