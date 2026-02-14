Lucas Pinheiro se emociona com ouro: 'Sou um brasileiro campeão olímpico'
O brasileiro superou condições difíceis na pista
Lucas Pinheiro deixou sua marca registrada nos Jogos Olímpicos de Inverno 2026 e escreveu mais um capítulo no livro de conquistas do Brasil no esporte. Com um desempenho histórico no slalom gigante, o esquiador superou a elite mundial em Bormio, na Itália, para conquistar a primeira medalha de ouro do país na competição.
-Foi uma guerra. Eu estava puxando ao máximo, sempre tentando achar velocidade e flow para descer em um ritmo rápido e sair por cima. Entre as mangas, a neve muda e o desafio dobra, mas eu estava esquiando com o coração - disse o brasileiro após vencer a medalha.
Visivelmente emocionado, Lucas gritou e comemorou com a torcida presente no Stelvio Ski Centre, na comuna de Bormio, na Itália. O brasileiro reforçou sua identidade e a importância de representar as cores do Brasil no lugar mais alto do pódio.
-No fim, a única coisa que importa é que eu continue a ser quem eu sou: um esquiador brasileiro que se tornou campeão olímpico - completou.
Top-10 do slalom gigante masculino
- PINHEIRO BRAATHEN Lucas (Brasil) – Soma: 2:25.00 (1:11.08)
- ODERMATT Marco (Suíça) – Soma: 2:25.58 (1:10.71)
- MEILLARD Loic (Suíça) – Soma: 2:26.17 (1:10.68)
- TUMLER Thomas (Suíça) – Soma: 2:26.45 (1:10.64)
- McGRATH Atle Lie (Noruega) – Soma: 2:26.82 (1:10.89)
- ANGUENOT Leo (França) – Soma: 2:26.99 (1:11.16)
- KRISTOFFERSEN Henrik (Noruega) – Soma: 2:27.04 (1:11.19)
- BRENNSTEINER Stefan (Áustria) – Soma: 2:27.23 (1:11.31)
- SCHWARZ Marco (Áustria) – Soma: 2:27.28 (1:10.62)
- VERDU Joan (Andorra) – Soma: 2:27.29 (1:10.60)
