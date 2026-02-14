Lucas Pinheiro se emociona com ouro: 'Sou um brasileiro campeão olímpico'

Lucas Pinheiro deixou sua marca registrada nos Jogos Olímpicos de Inverno 2026 e escreveu mais um capítulo no livro de conquistas do Brasil no esporte. Com um desempenho histórico no slalom gigante, o esquiador superou a elite mundial em Bormio, na Itália, para conquistar a primeira medalha de ouro do país na competição.

continua após a publicidade

➡️Histórico! Lucas Pinheiro Braathen é ouro e Brasil ganha primeira medalha nas Olimpíadas de Inverno

➡️Pinheiro do Brasil, Braathen da Noruega: as origens do medalhista pioneiro no inverno

-Foi uma guerra. Eu estava puxando ao máximo, sempre tentando achar velocidade e flow para descer em um ritmo rápido e sair por cima. Entre as mangas, a neve muda e o desafio dobra, mas eu estava esquiando com o coração - disse o brasileiro após vencer a medalha.

Visivelmente emocionado, Lucas gritou e comemorou com a torcida presente no Stelvio Ski Centre, na comuna de Bormio, na Itália. O brasileiro reforçou sua identidade e a importância de representar as cores do Brasil no lugar mais alto do pódio.

continua após a publicidade

-No fim, a única coisa que importa é que eu continue a ser quem eu sou: um esquiador brasileiro que se tornou campeão olímpico - completou.

➡️Veja os lances da final do slalom gigante

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Brazil's Lucas Pinheiro Braathen reacts after the second run of the men's giant slalom alpine skiing event during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at the Stelvio Ski Centre in Bormio (Valtellina) on February 14, 2026. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

🤑⛷️ Aposte em quem levará a próxima medalha do Brasil!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️Veja as melhores fotos da vitória de Lucas Pinheiro nos Jogos Olímpicos de Inverno 2026!

Top-10 do slalom gigante masculino

PINHEIRO BRAATHEN Lucas (Brasil) – Soma: 2:25.00 (1:11.08)

– Soma: (1:11.08) ODERMATT Marco (Suíça) – Soma: 2:25.58 (1:10.71)

– Soma: (1:10.71) MEILLARD Loic (Suíça) – Soma: 2:26.17 (1:10.68)

– Soma: (1:10.68) TUMLER Thomas (Suíça) – Soma: 2:26.45 (1:10.64)

– Soma: (1:10.64) McGRATH Atle Lie (Noruega) – Soma: 2:26.82 (1:10.89)

– Soma: (1:10.89) ANGUENOT Leo (França) – Soma: 2:26.99 (1:11.16)

– Soma: (1:11.16) KRISTOFFERSEN Henrik (Noruega) – Soma: 2:27.04 (1:11.19)

– Soma: (1:11.19) BRENNSTEINER Stefan (Áustria) – Soma: 2:27.23 (1:11.31)

– Soma: (1:11.31) SCHWARZ Marco (Áustria) – Soma: 2:27.28 (1:10.62)

– Soma: (1:10.62) VERDU Joan (Andorra) – Soma: 2:27.29 (1:10.60)

1 .

1 .

1 .

1 .