A ponteira do Osasco, Natália, liderou a equipe ao título da Superliga feminina 2025 e foi eleita a melhor jogadora da competição. Aos 36 anos, a atleta confirmou sua aposentadoria da Seleção Brasileira e respondeu o técnico Zé Roberto, que já divulgou uma lista de convocadas para os próximos compromissos da amarelinha.

— Minha primeira convocação com a seleção adulta foi em uns 16 anos. É muito sacrifício, eu acho que não é só a parte física, mas a parte mental que acaba pesando muito. Eu estou com 36 anos agora, desde os meus 15 anos de idade que eu fico longe da minha família. Então, assim, é um desfalto que a gente paga por todo o sacrifício, que é recompensado muitas vezes, mas é um preço grande que a gente paga. Já estava esgotada mentalmente, fisicamente nos últimos três anos que eu estava na seleção. Então resolvi aproveitar bem o clube para jogar mais alguns anos, não sei quantos ainda, porque tá chegando a minha hora — disse Natália, confirmando a aposentadoria da Seleção Brasileira.

— A Seleção está bem assistida, tem a Gabi Guimarães que dispensa comentários. Ela é uma grande amiga, admiro demais a Gabi por toda a força mental que ela tem, tudo que ela tem se dedicado na Seleção nesses últimos anos. Também tem a Ani, nova geração, Julia Bergman, então nem precisa de mim lá. Eu sei que as meninas têm um potencial enorme e muita vontade de estar lá - finalizou a ponteira.

Natália em ação pelo Osasco na Superliga (Foto: Reprodução/ Instagram)

Zé Roberto, por sua vez, assistiu à final entre Osasco e Sesi-Bauru e reconhece as dificuldades de defender duas camisas por tanto tempo, como Natália vem fazendo desde os 15 anos. Apesar disso, mostrou-se chateado com a decisão da ponteira e deve focar na nova geração do vôlei para a próxima lista de convocadas.

— É uma pena a Natália tão precocemente não querer mais participar. A Camila (Brait) também é outra que teria a condição, a Dani (Lins) também por uma questão já de algum tempo… São jogadoras boas, mas a gente tem que pensar também na juventude que está vindo — disse o técnico.

Zé Roberto no comando da Seleção Brasileira de vôlei (Foto: Divulgação / Volleyball World)

Próximos compromissos da Seleção Brasileira de vôlei

Comandada pelo técnico Zé Roberto e sem Natália, a Seleção Brasileira Feminina já está concentrada em preparação para a disputa da Liga das Nações (VNL), que acontece entre os dias 4 de junho a 27 de julho. Os quatro jogos da primeira fase serão disputados no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e as vendas de ingressos já estão abertas.