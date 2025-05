Mercado Superliga: veja a situação dos clubes após o fim da temporada

Com o fim da temporada 2024/25 da Superliga, as equipes agora se concentram em se reorganizar e reforçar seus elencos para o próximo ano. Com alguns jogadores já tendo anunciado sua saída e outros retornando a seus antigos times, o mercado da Superliga está em movimento. Veja como as equipes estão se preparando para a nova temporada.

Mercado Superliga feminina

O Osasco, atual campeão da Superliga feminina, enfrenta uma reformulação significativa no elenco para a próxima temporada. Sete jogadoras confirmaram suas saídas: Giovana, Callie, Kenya Malachias, Nati Zílio, Mayara Barcelos, Nelmaria Valdez e Polina Rahimova. Para repor as perdas, o time contratou seis reforços: Jenna Gray, Marina Sioto, Bianca Cugno, Maiara Basso, Nati Danielski e Mayhara.

A principal jogadora do time, Tiffany, deve renovar seu contrato por mais alguns anos com o Osasco, garantindo estabilidade para a equipe.

As vice-campeãs (Sesi-Bauru) enfrentarão a perda de quatro jogadoras importantes: Lorenne, Mayhara, Isis Simonetti e Katia. No entanto, o time aguarda a chegada da central Diana, que vem do THY da Turquia, e da oposta Nia Reed, estadunidense que retorna ao Brasil após três temporadas no exterior.

Entre os clubes da Superliga, destacam-se as perdas das levantadoras Brie O'Reilly, do Flamengo, e Jenna Gray, do Minas. Além disso, o Minas também perderá a experiente jogadora Kisy, que se transferiu para um time russo.

Mercado Superliga masculina

Até o momento, apenas Cruzeiro e Campinas, os dois finalistas da Superliga 2024/25, divulgaram a situação do elenco para a próxima temporada. O Cruzeiro perderá dois jogadores importantes: o levantador Rodrigo Leão e o ponteiro Gabriel Vaccari. No entanto, o time mineiro contará com a chegada do Wilian Doardo.

Já o Campinas perderá três jogadores: Davy Moraes, Matheus Celestino e Judson Nunes. Em contrapartida, o time receberá o ponteiro Renan Bonora e o central Matheus Pinta.

O restante das equipes ainda devem disponibilizar a situação dos atletas.