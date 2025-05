CBV leiloa itens autografados por atletas da Superliga

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), em parceria com a Play For a Cause e o grupo Kefler, criou o projeto social "Sacada do bem", oficializado no último dia 30, com o objetivo de oferecer oportunidades por meio da prática esportivo, incentivando o desenvolvimento pessoal, social e físico de jovens de comunidades em risco.

Ao longo de 2025, diferentes leilões sociais serão realizados para levantar recursos para o instituto. A primeira ação já está ativa na plataforma do Play For a Cause ( https://play.foracause.com.br/ ) e reúne itens usados e/ou autografados pelos atletas que se destacaram nas finais da Superliga feminina e masculina, realizadas nos dias 1º e 4 de maio, respectivamente, com lances iniciais de R$ 1.315,00.

A ação, que faz parte do “Sou do Vôlei”, canal de engajamento da CBV com torcedores, atletas e comunidades, conecta o amor pela modalidade ao impacto social em prol do Instituto Viva Vôlei.

Itens leiloados

Até dia 19 de maio, os torcedores do esporte podem dar seu lances nos itens listados a seguir. Todos os objetos são exclusivos e acompanham certificados da CBV.

Camisa do Osasco usada e autografada por Natalia, eleita a maior pontuadora da final feminina 2025 e craque do campeonato; Camisa oficial do Osasco autografada por todas as atletas e pelos técnicos que conquistaram o título da Superliga Feminina 2025 ; Bola que define o título da Superliga Masculina 2025 , assinada por Lucão, considerado o maior pontuador da final e eleito MVP do campeonato . Bola autografada por Maurício Lima, bicampeão olímpico e mundial, responsável pelo gesto simbólico de abertura da final da masculina; Bola autografada pela medalhista olímpica Virna, que também foi responsável pelo gesto simbólico de abertura da final feminina.

Campeões da Superliga 2025

Na última quinta-feira (1), no Ginásio do Ibirapuera lotado, o Osasco conquistou o título da Superliga Feminina 2024/2025. A equipe comandada por Luizomar de Moura venceu o Sesi-Bauru por 3 a 1.

No domingo (4) o Cruzeiro derrotou o Campinas por 3 sets a 1 e levou para a casa o nono título nacional.