Não é Michael Jordan: saiba quem é o jogador da logo da NBA

Apesar do grande simbolismo no mundo do basquete, Michael Jordan não é o jogador representado na logo da NBA. Reconhecível por qualquer pessoa que o veja, a "cara" possuí algumas peculiaridades, como o jogador que aparece fazendo um movimento de drible em direção à cesta. Com grandes nomes em sua história, a entidade homenageia Jerry West, que marcou época na liga.

Quem foi Jerry West na NBA?

West atuou na NBA entre 1960 e 1974. Neste período, o jogador vestiu apenas a camisa do Los Angeles Lakers e é considerado um grande ídolo para os torcedores. Ele é o único jogador, até os dias atuais, a conquistar o prêmio de MVP ("Most Valuable Player" - Jogador mais valioso, na tradução) das Finais da liga sem ser campeão da edição.

O episódio aconteceu em 1969, quando o Lakers encarou o Celtics nas finais. Jerry West impressionou com suas atuações e obteve médias de 37,9 pontos, 4,7 rebotes e 7,4 assistências nos sete confrontos da decisão daquela temporada. No jogo derradeiro, anotou 42 pontos e distribuiu 12 assistências, mas não conseguiu impedir o revés por 108 a 106, que deu o título a franquia do Massachusetts após um 4 a 3 na série.

O seu desempenho impressionou a todos e a NBA decidiu entregar o prêmio para West, mesmo com a derrota por 4 a 3 na série. Três temporadas depois, veio o seu único título da liga ao bater o New York Knicks na final por 4 a 1 na final da liga norte-americana. Naquela ocasião, o armador foi o líder em assistências com uma média de 9,7 por partida.

Jerry West morreu, aos 86 anos, no dia 12 de junho do ano passado, de causas naturais, segundo a imprensa dos Estados Unidos. Apesar disso, até hoje é eterno na memória dos torcedores e através da logo da NBA.

West nunca foi reconhecido pela NBA

A semelhança entre as fotos de Jerry West e a silhueta da marca da NBA são claras. A liga norte-americana, entretanto, nunca reconheceu de forma oficial que o armador do Lakers foi a inspiração para a criação da logo. Isso porque, caso reconhecesse, a liga teria uma dívida absurda com o ex-jogador, pelos direitos de imagem. Mas é importante destacar que a teoria sobre a relação entre Jerry West e a logo da NBA é amplamente difundida entre os torcedores.

A comparação entre a logo da NBA e a capa da "Sports Review Basketball" com Jerry West. (Foto: Reprodução/Hypeness)

Por muito tempo acreditava-se que o modelo para o desenho da silhueta seria uma foto de Jerry West com a clássica camisa amarela do Lakers. Mais recentemente, porém, uma capa da revista "Sports Review Basketball" de 1967, com West na capa, veio à tona e mostrou que a semelhança é maior ainda. A única diferença perceptível entre as imagens é a posição da bola - há a possibilidade de ser proposital, para não confirmar o ex-jogador como inspiração e assim, evitar imbróglios judiciais.