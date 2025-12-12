Único jogador homossexual da NBA revela luta contra câncer

O ex-jogador da NBA, Jason Collins, deixou sua marca na história da liga após se assumir homossexual em 2013. Após dez anos de sua aposentadoria, o pivô revelou ter recebido o diagnóstico de um câncer agressivo no cérebro e que sua expectativa de vida era de menos de um ano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Em uma carta publicada pela ESPN, Collins deu detalhes sobre sua condição.

— Há alguns meses, minha família divulgou um breve comunicado informando que eu tinha um tumor cerebral. Fizeram isso para proteger minha privacidade enquanto eu estava mentalmente incapaz de falar por mim mesmo e meus entes queridos tentavam entender o que estávamos enfrentando. Mas agora é hora de as pessoas ouvirem diretamente de mim. Tenho glioblastoma em estágio 4, uma das formas mais letais de câncer cerebral — escreveu Jason Collins.

A descoberta veio quando o americano e sua família iam viajar para assistir ao US Open, um dos torneios mais importantes da temporada de tênis. O grupo acabou perdendo o voo, algo que nunca havia acontecido, porque o atleta não conseguia se concentrar para terminar de fazer as malas.

continua após a publicidade

Jason relata que sua memória estava fraca, comparável à da peixe Dory, em Procurando Nemo. Após exames, o ex-jogador descobriu que o glioblastoma tinha um fator de crescimento de 30% e que, se nada fosse feito, ele poderia morrer em um prazo de seis semanas a três meses.

Jason Collins (Foto: Divulgação X)

Carreira de Jason Collins na NBA

Collins defendeu diversas camisas ao longo de sua carreira na NBA (2001–2014), incluindo New Jersey Nets, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Boston Celtics e Washington Wizards, antes de encerrar sua trajetória no Brooklyn Nets.

continua após a publicidade

Apesar de não ter conquistado o título da liga, ele foi um defensor crucial e peça fundamental da equipe do New Jersey Nets que alcançou as Finais da NBA por duas temporadas consecutivas, em 2002 e 2003.