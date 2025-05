Roland Garros começa neste domingo e, como nem todo mundo conhece os principais golpes do tênis, nada melhor do que descobri-los. No vídeo acima, Rodrigo Soriano, coordenador do Instituto Tennis Route explica batidas como backhand, forehand, slice, smash, saque e voleio.

E dois atletas da Rocinha que também treinam na Tennis Route, na Barra da Tijuca, executam os golpes explicados por Soriano: Valter Albuquerque, de 19 anos, e Cauã Santos, de 15.

Além das quadras da Tennis Route, Valtinho e Cauã treinam na quadra da Rocinha inaugurada em novembro de 2012 por Guga Kuerten e Novak Djokovic inauguraram a quadra de tênis da Rocinha. Pouco mais de 12 anos depois, muitos jovens, moradores da comunidade, treinam diariamente no local, sonhando com uma vida melhor para suas famílias, através do esporte. Assista à entrevista no vídeo abaixo.

Valtinho é um dos principais nomes que começaram na época que os dois ícones do esporte mundial inauguraram a quadra. Seu início no esporte foi por uma questão de saúde, mas logo se apaixonou pelo tênis:

- Como eu não fazia nada em casa, era meio gordinho, decidi, ver o que era e estou aqui até hoje - diverte-se, Valtinho, ao lembrar.

Djokovic, inspiração para tenistas da Rocinha

Movido a desafios, o filho mais velho do garçom Valdir e da cozinheira Francisca explica por que escolheu a modalidade:



- Essa questão do tênis ser muito desafiador, sempre gostei muito de me desafiar, de sair da zona de conforto. O tênis é um dos que que mais te estimulam a sair da zona de conforto. No jogo, em si, há vários momentos, nunca é a mesma coisa, isso torna o tênis muito legal.

Neste ano, possivelmente em agosto, Valtinho embarca para os EUA. Na bagagem, a realização de um sonho: fazer o tênis universitário.

- Estou com a expectativa muito alta. O circuito universitário, hoje em dia, está muito forte e essa minha escolha foi também pelo meu pai, pela minha mãe, que quiseram que eu tivesse uma boa formação desde sempre. E continuar jogando e em alto nível vai ser muito legal. A princípio irei para o Alabama - disse o tenista, que, no início, tinha como maior inspiração no tênis o francês Jo-Wilfried Tsonga, ex-top 10, já aposentado. Há alguns anos, Djokovic é seu ídolo máximo.

Em 2018, após se destacar no torneio winners, de projetos sociais do Rio Open, Valtinho conheceu seu ídolo, em Chicago.



Djokovic e seu fã Valtinho Albuquerque, morador da Rocinha, em 2018 (Arquivo pessoal)



Cauã é outro que tem, no sérvio, um grande exemplo. Ele também admira o italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo:



- Admiro a resiliência, a raça do Djokovic, um jogador muito firme, e o Sinner é um pouco mais agressivo, gosto muito do estilo deles - elogia Cauã.

Sonho de ganhar Roland Garros

O amigo de Valtinho também deu as primeiras raquetadas na comunidade:



- Comecei a jogar na Rocinha, através do projeto Fabiano de Paula, mas o início mesmo foi com meu pai, Derivaldo, que foi boleiro, desde cedo, com 13, 14 anos, começou a trabalhar. Ele foi aos clubes, trabalhou como boleiro, depois passou a ser rebatedor, mas acabou parando de jogar. Em 2019 ele voltou a jogar, me mostrou o esporte, eu tinha 10 anos, gostei, comecei como hobby. Depois comecei a treinar, e o fruto disso tudo veio do meu pai.

O projeto na comunidade, tal como para o amigo, abriu muitas portas para Cauã:

- Uma delas foi de treinar aqui na Tennis Route e de jogar torneios fora do meu estado. Desde cedo, o projeto me ajuda a realizar meus sonhos e vai ajudar a muitos mais jovens sonhadores, como eu e o Valtinho - afirma o fã de Djokovic e Sinner.



Campeão de duplas em 2023 do Circuito Cosat, Cauã começou 2025 vencendo dois torneios de simples e um de duplas e alcançou seu melhor ranking nacional juvenil, até 16 anos: 9º.

Maiores sonhos no esporte?



- Ganhar Roland Garros e jogar o Rio Open.

