Kadu Santos, fisiculturista do Rio Grande do Sul, morre aos 31 anos

Nesta segunda-feira (20), o fisiculturista, influenciador digital e treinador Ricardo Nolasco dos Santos - conhecido no contexto esportivo como Kadu Santos - morreu no Rio Grande do Sul, aos 31 anos. A informação do óbito foi divulgada nas redes sociais, por parentes do atleta. Ainda não há a divulgação da causa da morte.

Kadu Santos acumulou 11 títulos de fisiculturismo e conquistou o título geral do Muscle Contest em duas ocasiões. O campeonato é um dos mais importantes da modalidade e pode garantir vaga no Mr. Olympia.

Nas redes sociais, o atleta, que também era treinador e oferecia consultorias online, tinha cerca de 12 mil seguidores. Lá, compartilhava conteúdos baseados em dicas de emagrecimento e em seu dia a dia como atleta, em competições e em treinos, além de publicar resultados e feitos da carreira.

Kadu Santos, fisiculturista gaúcho, morre aos 31 anos (Foto: Reprodução/ Instagram)

Reações dos familiares

Na publicação nas redes sociais em que divulgou a morte, o pai do fisiculturista, Amauri Santos, definiu o acontecimento como “O Dia mais triste da Minha Vida. Meu filho Amado”. Ainda segundo ele, o velório acontece nesta terça-feira (21), em Nova Hamburgo, município do Rio Grande do Sul.

Divulgação da morte foi feita nas redes sociais (Foto: Reprodução/ Instagram)

Sabrina Wollmann, noiva de Kadu Santos, também lamentou a morte. Ela é personal trainer e acompanhava o atleta nas competições. Nos comentários, familiares, amigos e companheiros de Kadu no fisiculturismo também prestaram condolências a sua partida, aos 31 anos.

