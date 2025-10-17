Capitão do Flamengo aceita mudar de posição para a temporada; confira

Um dos líderes do Flamengo Basquete e recém-renovado para a temporada 2025/26, o ala Jhonatan Luz topou o desafio de se adaptar taticamente para ajudar a equipe do argentino Sergio Hernández na próxima edição do NBB.

Conhecido por sua raça em quadra e pela precisão nos arremessos, Jhonatan, que tem como posição de ofício a ala, aceitou atuar com mais frequência como ala-pivô. A mudança estratégica visa dar mais versatilidade ao quinteto rubro-negro e suprir necessidades do elenco na rotação do garrafão.

Aos 38 anos, Jhonatan é uma das vozes de comando do elenco. O jogador, que já foi capitão em edições do Jogo das Estrelas do NBB representando o Flamengo, entende que o momento pede sacrifício e adaptação em prol do objetivo maior: recolocar o Mengão no topo do basquete nacional.

— Quem joga no Flamengo sabe da responsabilidade. Estou aqui para ajudar da forma que o time precisar e que o técnico Oveja [apelido de Hernández] achar melhor. Se for para jogar mais minutos como ala-pivô, mais perto da cesta, brigando por rebotes, estou pronto para o desafio — disse o jogador.

Em diversas ocasiões, Jhonatan já exerceu a função de "stretch four", um ala-pivô mais móvel e com capacidade de arremessar de longa distância, abrindo a quadra para as infiltrações dos companheiros.

Flamengo estreia no NBB contra o Bauru neste sábado

O Flamengo inicia neste sábado (18) sua caminhada na temporada 2025/26 do NBB e já encara um adversário tradicional pela frente. O rubro-negro vai até o interior paulista para enfrentar o Bauru Basket, no Ginásio Panela de Pressão, buscando começar a competição com o pé direito. Sob o comando do técnico Sergio Hernández, o Flamengo, que manteve sua base e trouxe reforços pontuais, entra como um dos grandes favoritos ao título