Finalista do Campeonato Paulista, Mogi quer entrar na elite do NBB

O Mogi Basquete chegou até a final do Campeonato Paulista de basquete, mas acabou sendo derrotado por 3 a 0 pelo SESI Franca, tetracampeão do NBB. Apesar da dura derrota, a equipe de Mogi das Cruzes tem ambições altas para esta temporada.

— O Estadual é um torneio preparatório, que ajuda, principalmente, no entrosamento do elenco, formado por atletas muito jovens, no sistema tático proposto — disse o técnico Fernando Penna.

— Para o NBB, nós temos mais dois reforços: o Vinícius Chagas, que fez uma grande temporada em Caxias e que estava jogando no Equador, e o Gabi Campos, que também é um atleta nosso, que na temporada passada teve a melhor [fase] da vida aqui em Mogi, com a camisa do Mogi Basquete, sob o nosso comando. A gente confia muito nesses dois jogadores que chegaram para somar aos que fizeram um grande Campeonato Paulista. Então a gente, com certeza, entra com otimismo, com uma projeção muito melhor que a temporada passada. Eu acho que é difícil falar em que nível, em que posição nós vamos chegar, mas com certeza o primeiro objetivo é brigar pelo Super 8 e estar sempre ali entre as dez melhores equipes do país — completou o comandante.

Entre os atletas que disputaram o Paulista e vão jogar o NBB, como Iago Bessa, Gabriel Caldeira e Raffael Mencarini, o treinador pôde observar a melhora no desempenho dentro de quadra.

— Acho que o basquete é coletivo de ações individuais. E essas ações individuais têm feito uma grande temporada até o momento. Isso nos dá motivação e aumenta nossas chances de sermos mais competitivos para o NBB — analisou Penna.

Mogi durante jogo do Paulista (Foto: Divulgação Mogi Basquete)

