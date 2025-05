A NBA ainda não divulgou o MVP da temporada, mas a disputa travada entre Nikola Jokic e Shai Gilgeous-Alexander nos playoffs teve o astro do OKC como vencedor. Após sete duelos intensos, o Oklahoma City Thunder saiu vitorioso sobre o Denver Nuggets na série. O jogo 7, realizado neste domingo (18), terminou em 125 a 93, e o canadense garantiu a classificação nas finais da Conferência Oeste. Finalista para o prêmio individual, o armador liderou o ataque dos donos da casa e foi o grande cestinha da partida.

continua após a publicidade

➡️ Atitude de Draymond Green dá esperança a torcedores do Warriors na NBA

A dupla entre Shai e Jalen Williams foi o destaque do ataque do Thunder no confronto em casa. Com as arquibancadas lotadas, SGA registrou 35 pontos, 3 rebotes e 4 assistências, enquanto o companheiro marcou 24 pontos, 5 rebotes e 7 assistências. Além dos astros, Chet Holmgren contribui com uma atuação sólida, assim como um duplo-duplo: 13 pontos e 11 rebotes.

Apesar da eliminação, Jokic flertou com novo triplo-duplo ao acumular 20 pontos, nove rebotes e sete assistências para o Nuggets. Outro destaque de Denver foi Christian Baun, com 19 pontos, e Aaron Gordon, que jogou com uma lesão séria na posterior da coxa. Mesmo com dores, o ala garantiu oito pontos e 11 rebotes.

continua após a publicidade

Como foi o jogo 7 entre Thunder e Nuggets?

O jogo de decisão começou equilibrado entre Denver Nuggets e Oklahoma City Thunder, que contava com a vantagem do "fator casa" ao seu lado. A pontuação se manteve próxima até uma sequência de faltas em cima de Jokic, e a liderança foi assumida pelos visitantes. Nos minutos finais, o OKC correu atrás de diminuir a diferência, mas duas bolas de Russell Westbrook e Jamal Murray manteve o Nuggets a frente. O placar era 21 a 26 no fim do primeiro quarto.

Na volta à quadra, o Thunder precisou de apenas 1 minuto e meio do segundo período para virar o placar, com oito pontos seguidos. Lesionado, Gordon converteu uma bola do perímetro e igualou a pontuação em 29 a 29. Os turnovers do Nuggets, então, começaram a se acumular - com 8 no quarto inteiro -, e as cestas pararam de cair, o que complicou a situação dos visitantes. Assim, o OKC assumiu o domínio do jogo e aproveitou para abrir 14 pontos de vantagem. O placar ficou em 60 a 46 no fim do segundo quarto.

continua após a publicidade

A volta do intervalo não ajudou muito o time de Denver. Com show de Shai, o Thunder mais uma vez conseguiu uma sequência forte no início do período, com uma corrida de 9 x 0 em 2 minutos. Também finalista do MVP da NBA, Jokic teve uma atuação tímida no terceiro quarto, pontuando apenas nos segundos finais. As doze oportunidades no lance livre entregues pelo Nuggets também complicou a situação da equipe na luta para retomar o controle do jogo, que fora tomado pelo OKC dentro e fora de quadra. O placar era 97 a 72 no fim do terceiro quarto.

Assim com nos últimos dois períodos, os dois minutos iniciais foram dominados pelos donos da casa. Desta vez, o Shai e Jalen Williams garantiram sete pontos rapidamente para aumentar a vantagem no placar. O quarto foi marcado por momentos de "apagões" de ambas as equipes, que revezavam sequências de cestas. Apesar disso, a diferença chegou a 43 pontos, e a classificação já era garantida pelo Thunder. O placar terminou em 125 a 93 no apito final.

Shai Gilgeous-Alexander, do Thunder, em ação contra o Nuggets pelos playoffs da NBA (Foto: Zach Beeker/NBAE via Getty Images/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O que vem por aí nos playoffs da NBA?

Após a vitória no jogo 7, o Oklahoma City Thunder irá encarar o Minnesota Timberwolves na final da Conferência Oeste. Com a vantagem de mando de quadra, a primeira partida será disputada na terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Paycom Center, na casa do OKC.

O jogo 2 da série está agendado para quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), em Oklahoma. De volta para a Minnesota, a equipe recebe o Thunder nos dias 24 e 26 de maio. Os jogos 5, 6 e 7, caso sejam necessários, acontecerão em 28 e 30 de maio, e 1º de junho, respectivamente.