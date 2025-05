O Golden State Warriors não foi capaz de superar o Minnesota Timberwolves após a lesão de Stephen Curry. Na última quarta-feira (14), o time de San Francisco sofreu mais uma derrota e foi eliminado dos playoffs da NBA 2024/25. Contestado em quadra, Draymond Green rebateu os comentários sobre o "envelhecimento" do elenco do Warriors.

— Disseram isso no ano passado e no ano retrasado também. Uma coisa que posso garantir é que a cada ano vamos envelhecer… Não me preocupo nem um pouco com isso. Sinto que ainda estou melhorando. Sinto que o Stephen (Curry) ainda está melhorando. Além disso, que o Jimmy (Butler) ainda está melhorando — declarou Green.

A primeira fase da temporada regular foi marcada por problemas para o Warriors, que deu a volta por cima com a chegada de Jimmy Butler a equipe. Após passar meses lutando para entrar na zona de play-in, o time comandado por Steve Kerr passou a lutar pelas primeiras posições na tabela da Conferência Oeste. Assim, apesar da dura eliminação, Draymond Green acredita nos companheiros para mais uma forte campanha até os playoffs na NBA 2025/26.

— Acho que estaremos de volta. É ruim terminar assim, mas achamos que temos as peças para fazer outra campanha forte e repetir o feito. Essa vai ser a nossa mentalidade para a offseason. Acho que no ano que vem estaremos de volta e teremos uma nova chance — cravou o ala.

Além da lesão de Curry, que sofreu um estiramento na posterior da coxa, Jimmy Butler esteve doente durante a série contra o Timberwolves. Draymond Green, por sua vez, estava "pendurado" com número de faltas técnicas e precisava manter a calma para evitar receber nova punição, o que renderia mais um desfalque importante para o Warriors.

