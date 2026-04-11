Mundial de Marcha Atlética 2026 em Brasília: horários e onde assistir
A delegação brasileira contará com 26 representantes entre os 333 atletas de 40 países
- Matéria
- Mais Notícias
Pela primeira vez na história, o hemisfério sul será o grande palco do Campeonato Mundial de Marcha Atlética por Equipes. Neste domingo (12), a partir das 6h45, a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, recebe delegações de 40 países na disputa pelo título global.
Mais Esportes
Mais Esportes
Mais Esportes
🏃♀️✅ Ficha técnica
📅 Data e horário: Domingo, 12 de abril de 2026, a partir das 6h45 (de Brasília)
📍 Local: Brasília, Brasil
📺 Onde assistir: Sportv e TV Globo (flashes ao vivo da prova de Caio Bonfim)
A seleção anfitriã chega com força máxima ao torneio. O esquadrão nacional será composto por 26 atletas, tendo como grande trunfo e capitão o campeão mundial e medalhista olímpico Caio Bonfim, a grande esperança de pódio para o país.
Além do alto nível técnico, o evento promete entregar um espetáculo visual. O circuito brasiliense foi desenhado para abraçar a arquitetura da capital federal, passando por cartões-postais icônicos como a Catedral Metropolitana e o Museu da República.
Os competidores medirão forças tanto no naipe feminino quanto no masculino. A programação abriga diferentes níveis de exigência física, dividindo-se nas tradicionais provas de maratona e meia maratona, além do percurso de 10 km, exclusivo para os jovens talentos da categoria sub-20.
Veja a programação completa do Mundial
|Horário
|Modalidade / Categoria
06h45
Marcha atlética masculina - Maratona
06h45
Marcha atlética feminina - Maratona
07h15
Marcha atlética masculina Sub-20 (10 km)
08h15
Marcha atlética feminina Sub-20 (10 km)
11h05
Marcha atlética masculina - Meia maratona
12h50
Marcha atlética feminina - Meia maratona
- Matéria
- Mais Notícias