Mundial de Marcha Atlética 2026 em Brasília: horários e onde assistir

A delegação brasileira contará com 26 representantes entre os 333 atletas de 40 países

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 11/04/2026
08:00
Caio Bonfim campeão da marcha atlética no Mundial de Atletismo no Japão (Foto: Jewel Samad/ AFP)
Pela primeira vez na história, o hemisfério sul será o grande palco do Campeonato Mundial de Marcha Atlética por Equipes. Neste domingo (12), a partir das 6h45, a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, recebe delegações de 40 países na disputa pelo título global.

🏃‍♀️✅ Ficha técnica

📅 Data e horário: Domingo, 12 de abril de 2026, a partir das 6h45 (de Brasília)
📍 Local: Brasília, Brasil
📺 Onde assistir: Sportv e TV Globo (flashes ao vivo da prova de Caio Bonfim)

A seleção anfitriã chega com força máxima ao torneio. O esquadrão nacional será composto por 26 atletas, tendo como grande trunfo e capitão o campeão mundial e medalhista olímpico Caio Bonfim, a grande esperança de pódio para o país.

Além do alto nível técnico, o evento promete entregar um espetáculo visual. O circuito brasiliense foi desenhado para abraçar a arquitetura da capital federal, passando por cartões-postais icônicos como a Catedral Metropolitana e o Museu da República.

Os competidores medirão forças tanto no naipe feminino quanto no masculino. A programação abriga diferentes níveis de exigência física, dividindo-se nas tradicionais provas de maratona e meia maratona, além do percurso de 10 km, exclusivo para os jovens talentos da categoria sub-20.

➡️ Com Caio Bonfim, Brasil disputa Mundial de Marcha por Equipes; veja programação
➡️Da Torre Eiffel à Esplanada: Caio Bonfim atuou nos bastidores para trazer Mundial inédito para o Brasil
➡️Mundial de Marcha Atlética em Brasília revela design das medalhas

Veja a programação completa do Mundial

HorárioModalidade / Categoria

06h45

Marcha atlética masculina - Maratona

06h45

Marcha atlética feminina - Maratona

07h15

Marcha atlética masculina Sub-20 (10 km)

08h15

Marcha atlética feminina Sub-20 (10 km)

11h05

Marcha atlética masculina - Meia maratona

12h50

Marcha atlética feminina - Meia maratona

Matheus Corrêa da Marcha Atlética (Foto: Divulgação/Confederação Brasileira de Atletismo)

