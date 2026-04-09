No dia 2 de agosto de 2024, Caio Bonfim cruzava a linha de chegada da prova de 20km da marcha atlética nos Jogos Olímpicos de Paris, em segundo lugar. Aos pés da Torre Eiffel, ele fazia história como o primeiro brasileiro a subir no pódio olímpico da modalidade, mas ainda não sabia que aquela conquista ajudaria a construir mais um feito inédito, dois anos depois.

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A prata de Caio Bonfim foi o primeiro passo para trazer o Mundial de Marcha Atlética para o Brasil. Assim que a medalha veio, a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) iniciou o processo de candidatura de Brasília como sede do evento, e venceu a concorrência com Varsóvia, na Polônia, e Sanborondón, no Equador.

Enquanto o mercado do atletismo se concentra majoritariamente nos Estados Unidos, Europa e Ásia, o Brasil se torna protagonista de uma competição que acontecerá no hemisfério sul do planeta pela primeira vez na história.

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— A gente precisava buscar algo maior para poder deixar um legado. Um legado que passa pela massificação da marcha atlética, para a sociedade brasileira conhecer o que é essa prova, tão "diferente" ainda - disse Wlamir Motta Campos, presidente da CBAt, em entrevista ao Lance!.

Atualmente, Caio Bonfim figura como o principal nome do atletismo brasileiro, e um dos ídolos do esporte olímpico do país. Após a medalha em Paris, ele se consolidou ainda mais no cenário da marcha atlética, com o ouro na prova dos 20km e a prata nos 35km do Mundial de Atletismo de Tóquio, em 2025.

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Porém, a participação do atleta no processo de trazer o Mundial de Marcha para Brasília não se restringiu apenas à imagem positiva construída com os resultados esportivos. Caio se envolveu diretamente desde a concepção da candidatura de sede, participou de reuniões preparatórias com a World Athletics e visitas técnicas. Ele ainda conversou com outros atletas ao redor do mundo para buscar apoio à candidatura da Confederação Brasileira.

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Campeão mundial e medalhista olímpico Caio Bonfim ganha 15º título brasileiro em casa (Foto: Gustavo Alves/CBAt)

Os desafios de sediar um Mundial inédito

O Mundial de Marcha Atlética em Brasília reunirá 333 atletas (180 homens e 153 mulheres) de 40 países diferentes, em um circuito na Esplanada dos Ministérios, que passará por pontos icônicos da capital federal, como o Museu Nacional da República e a Catedral Metropolitana.

Segundo Wlamir Motta Campos, a organização do Mundial inédito exigiu um "esforço hercúleo" da CBAt desde a oficialização de Brasília como sede. O presidente destacou a validação do percurso da prova, o caderno de encargos e a logística de importação de equipamentos e a vinda de árbitros internacionais como alguns dos principais desafios.

— Para mim ficou muito claro por que nunca tinha sido feito no Hemisfério Sul, é um grande desafio. Caderno de encargos gigante, muito investimento, muitas obrigações... Eu sempre me questionei: "Por que será que para nós pedem mais do que para os outros?". Fui em vários campeonatos mundiais e em nenhum desses eu vi tantas exigências como foi pedido para nós. Por certo que passa pelo pioneirismo - contou.

O Mundial de Marcha Atlética por equipes acontecerá neste domingo (12), com provas de maratona, meia-maratona e 10km sub-20. O Brasil terá um time completo, com 26 atletas.

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