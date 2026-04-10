Com Caio Bonfim, Brasil disputa Mundial de Marcha por Equipes; veja programação

O Brasil recebe, pela primeira vez, o Mundial de Marcha Atlética por Equipes. Neste domingo (12), atletas de 40 países vão à Esplanada dos Ministérios, na capital federal, em busca do título. A seleção terá um time completo, com 26 atletas, capitaneado pelo campeão mundial e medalhista olímpico Caio Bonfim.

continua após a publicidade

➡️Da Torre Eiffel à Esplanada: Caio Bonfim atuou nos bastidores para trazer Mundial inédito para o Brasil

➡️Mundial de Marcha Atlética em Brasília revela design das medalhas

Sediada no hemisfério sul pela primeira vez na história, a competição terá disputas de maratona, meia maratona e 10km (sub-20), tanto no feminino quanto no masculino. O circuito passará por pontos icônicos de Brasília, como a Catedral Metropolitana e o Museu da República.

Estrelas do Mundial de Marcha

Além de Caio Bonfim, que em em 2025 conquistou o ouro dos 20km e a prata dos 35km no Mundial de Atletismo, outras estrelas da marcha atlética desembarcaram em Brasília em busca do título por equipes. O japonês Hayato Katsuki, recordista mundial e bronze mundial nos 35 km, é um dos principais destaques internacionais, ao lado do canadense Evan Dunfee, campeão mundial dos 35 km.

continua após a publicidade

Entre as mulheres, os principais nomes são o da peruana Kimberly García, bicampeã mundial, além da polonesa Katarzyna Zdzieblo, prata mundial. O Brasil será representado pelas experientes Elianay Pereira, que soma quatro participações em Mundiais de Atletismo, e Viviane Lyra, que disputou os Jogos Olímpicos de Paris.

Uma das grandes novidades do Mundial de Marcha em Brasília será a estreia das novas distâncias padrão em competições da World Athletics, entidade que rege o atletismo mundial. A partir de 2026, as tradicionais provas de 20km e 35km foram substituídas por meia maratona (21,1 km) e maratona (42,2 km). O plano da entidade é aproximar o público geral da marcha atlética, aproveitando o "boom" das corridas de rua.

continua após a publicidade

+ Aposte no seu atleta favorito!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Atleta olímpica, Viviane Lyra é um dos destaques da delegação brasileira (Foto: Gustavo Alves/ CBAt)

Veja a programação do Mundial de Marcha Atlética por Equipes

6h45 - Marcha atlética masculina - maratona

6h45 - Marcha atlética feminina - maratona

7h15 - Marcha atlética masculina sub-20 de 10 km

8h15 - Marcha atlética feminina sub-20 de 10 km

11h05 - Marcha atlética masculina - meia maratona

12h50 - Marcha atlética feminina - meia maratona

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico