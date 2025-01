Mundial de Handebol: após campanha histórica, Brasil é eliminado pela Dinamarca

O Brasil encerrou sua participação no Mundial Masculino de Handebol ao ser derrotado pela Dinamarca por 21 a 33, nesta quarta-feira (29), em Oslo, na Noruega. Durante toda a partida, os dinamarqueses mantiveram a liderança no placar. Apesar da reação da Seleção Brasileira em alguns momentos, os adversários demonstraram superioridade e garantiram a classificação para as semifinais com o placar final de 33 a 21.

Como foi a partida entre Brasil e Dinamarca no Mundial de Handebol?

Edy Oliveira lamenta derrota do Brasil em cima da Noruega, em Oslo, na Noruega (Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / AFP)

Primeiro tempo

A Dinamarca começou dominando o primeiro tempo, abrindo uma vantagem de sete gols. Os dinamarqueses demonstraram superioridade no início do jogo, mas o Brasil, mostrando resiliência, reagiu e terminou o período com uma boa atuação, reduzindo a diferença para três gols. O placar do primeiro tempo ficou em 12 a 15 para os europeus. Destaques brasileiros foram Panda, que marcou quatro gols, Rangel, com boas defesas, e Rudolph, eficiente nos tiros de sete metros.

Segundo tempo

Os dinamarqueses ampliaram o placar novamente, mas o Brasil não se abateu e buscou uma recuperação. Portanto, uma sequência de seis minutos sem marcar gols prejudicou a equipe brasileira, permitindo que a Dinamarca aumentasse a diferença para 12 gols. Ao final da partida, a seleção dinamarquesa garantiu a classificação para as semifinais com uma vitória convincente por 33 a 21.

Brasil faz campanha histórica e Dinamarca busca o tetra no Mundial de Handebol

O Brasil se despede do Mundial de Handebol de cabeça erguida. Pela primeira vez, a Seleção Brasileira chegou às quartas de final, onde enfrentou a poderosa Dinamarca, tricampeã mundial e atual campeã olímpica, conquistada em Paris.

A Dinamarca, por sua vez, segue com um novo desafio na fase mata-mata do torneio: enfrentará o vencedor do confronto entre Portugal e Alemanha nas semifinais. No outro lado da chave, Croácia e França já estão definidos e disputarão uma vaga na grande decisão.