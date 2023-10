No caso do Mundial de Futevôlei, os 34 atletas das categorias feminina e masculina usaram suas redes sociais para divulgar a campanha e, durante as partidas, exibiram camisas com a mensagem "Juntos contra o terrorismo". Entre a elite mundial, Tavinho e Amaury, campeões do masculino, e Lane e Ray, campeãs do feminino, vestiram essa camisa com a mensagem, destaque também na foto oficial do evento.