Mais Esportes

Tribunal recebe recurso de boxeadora contra teste de gênero

A atleta argelina foi campeã olímpica em Paris 2024

Imane Khelif - Boxe - Olimpíadas de Paris
Gold medallist Algeria's Imane Khelif poses on the podium during the medal ceremony for the women's 66kg final boxing category during the Paris 2024 Olympic Games at the Roland-Garros Stadium, in Paris on August 9, 2024. (Photo by MOHD RASFAN / AFP)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/09/2025
14:28
  Matéria
  Mais Notícias

A boxeadora argelina Imane Khelif recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) na tarde desta segunda-feira (1) contra a World Boxing, em uma tentativa de reverter a decisão que a impede de participar de eventos da federação sem um teste genético prévio.

O recurso foi apresentado no dia 5 de agosto de 2025, e busca anular a decisão da World Boxing que determinou que Imane Khelif “não poderia participar da Box Cup em Eindhoven, nem em qualquer evento da World Boxing, até que se submetesse a um teste genético de sexo”.

O recurso também pede que o CAS declare a boxeadora elegível para o Campeonato Mundial de Boxe de 2025 (de 4 a 14 de setembro), sem a necessidade de teste. O tribunal rejeitou os até que o caso seja ouvido. As partes estão trocando documentos para marcar uma audiência.

Imane Khelif em seus treinamentos (Foto: Repdorução/ Redes Sociais)
Imane Khelif em seus treinamentos (Foto: Repdorução/ Redes Sociais)

Relembre o caso de Imane Khelif

A boxeadora de 26 anos, Imane Khelif, conquistou a medalha de ouro na categoria meio-médio em Paris, em 2024. A vitória veio um ano após a atleta ter sido excluída do Mundial de 2023 pela Associação Internacional de Boxe (IBA), que alegou irregularidades em testes cromossômicos.

Com a retirada do reconhecimento da IBA pelo Comitê Olímpico Internacional em 2023, Imane Khelif pôde competir em Paris sob a organização direta do COI, garantindo sua presença nos Jogos e a medalha.

Em 2025, a World Boxing, federação que assumirá a governança do esporte a partir dos Jogos de Los Angeles 2028, anunciou a obrigatoriedade dos testes genéticos em todas as competições. A medida, que busca "garantir a segurança de todos os participantes e proporcionar uma competição com igualdade de condições para homens e mulheres", se tornou o ponto central da disputa com a boxeadora Imane Khelif.

