Japão registra segunda morte de boxeador após evento na última semana

O boxeador japonês Hiromasa Urakawa, de 28 anos, morreu no último sábado (9) em decorrência de lesão cerebral sofrida durante combate realizado em Tóquio. A morte ocorreu uma semana após o atleta ser nocauteado em luta disputada no dia 2 de agosto.

A morte de Urakawa foi confirmado pela Organização Mundial de Boxe (WBO) e pela Associação Mundial de Boxe (WBA), entidades que regulamentam o esporte em nível internacional. O atleta estava hospitalizado em estado de coma desde o dia do confronto, quando desmaiou no vestiário após a luta.

Esta é a segunda morte registrada no mesmo evento de boxe. Na sexta-feira (8), foi anunciada a morte de Shigetoshi Kotari, que também sofreu lesão cerebral durante combate realizado na mesma data.

Urakawa participava das lutas preliminares do evento que tinha como atração principal a disputa do cinturão super-pena da Federação de Boxe Oriental e do Pacífico (OPBF). O boxeador foi derrotado por nocaute no oitavo round por Yojji Saito, registrando sua terceira derrota nas últimas quatro apresentações.

Após desmaiar no vestiário, Urakawa foi transportado para um hospital em Tóquio. Os médicos diagnosticaram um hematoma subdural agudo, caracterizado pelo acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. A condição exigiu cirurgia para remoção de parte da estrutura craniana.

Kotari, que lutou no mesmo evento contra Yamato Hata pela disputa do cinturão da OPBF na categoria super-pena, sofreu lesão idêntica e passou pelo mesmo procedimento cirúrgico antes de morrer.

As duas mortes elevam para quatro o número de fatalidades no boxe japonês em menos de dois anos. Em 2023, um único evento resultou nas mortes dos lutadores Kazuki Anaguchi e Kanamu Sakama na mesma noite. Recentemente, o boxeador Gin Shigeoka foi hospitalizado com traumatismo craniano severo.

Em resposta à morte de Kotari, a Comissão de Boxe do Japão anunciou na última semana a redução do número de rounds em disputas de cinturão, de 12 para 10. Esta medida, contudo, não contemplaria casos como o de Urakawa, cuja luta estava programada para oito assaltos.