Mundial de Atletismo tem segundo dia difícil para o Brasil; veja resultados

O segundo dia - pelo fuso horário, ainda configura-se como primeiro dia no Japão - de competições do Campeonato Mundial de Atletismo de Tóquio 2025 começou com grandes atletas brasileiros em ação. Apesar do sucesso no primeiro dia, os resultados não chegaram para o Brasil na manhã deste sábado (13). Com representantes em sete categorias, os torcedores terão ainda duas disputas para acompanhar no final do dia.

Na sexta-feira (12), uma medalha de prata consolidou o excelente trabalho de Caio Bonfim na prova de 35 km da marcha atlética. Em um final emocionante, o brasileiro chegou a arriscar a primeira posição da etapa, já que o líder, o canadense Evan Dunfee, apresentou dores, mas seguiu até o fim.

Caio Bonfim comemorando medalha de prata no Mundial de Atletismo (Foto: Ben STANSALL / AFP)

Bonfim não foi o único a alcançar uma sólida marca para o Brasil no primeiro dia. Izabela Rodrigues garantiu vaga na final do lançamento de disco. A brasileira competiu no primeiro grupo classificatório, onde iniciou com um lançamento de 54,93 metros. Na segunda tentativa, a atleta ainda melhorou consideravelmente seu desempenho, alcançando os 63,75 metros que garantiram sua classificação, ficando apenas 25 centímetros abaixo da marca automática.

Como foram os atletas brasileiros do atletismo neste sábado (13)?

No arremesso de peso masculino, Willian Dourado alcançou 19,78 metros em sua melhor tentativa. O resultado o posicionou em 18º lugar em seu grupo e 21º na classificação geral, insuficiente para avançar à final da prova.

Nas provas de velocidade, Ana Carolina Azevedo competiu nos 100 metros rasos feminino, registrando 11s24 e terminando em quinto lugar em sua bateria. Apesar da 22ª colocação geral, não avançou às semifinais, pois precisaria estar entre as três melhores de sua bateria ou entre os três melhores tempos gerais.

No masculino dos 100 metros, Felipe Bardi completou a prova em 10s54, terminando em oitavo em sua bateria e na 51ª posição geral. Eric Cardoso, por sua vez, registrou 10s32 em sétimo de sua bateria e na 41ª colocação geral. Nenhum dos dois conseguiu classificação para as semifinais.

A participação brasileira no início do segundo dia do Mundial incluiu também Nubia de Oliveira nos 10.000 metros. A atleta completou a prova em 36min00s21, terminando na 25ª posição entre as competidoras que finalizaram a corrida. O pódio foi formado pela queniana Beatrice Chebet, pela italiana Nadia Battocletti e pela etíope Gudaf Tsegay em primeiro, segundo e terceiro, respectivamente.