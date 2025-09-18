Mundial de Atletismo: lançamento de dardo tem final surpreendente

A final do lançamento de dardo masculino aconteceu na manhã desta quinta-feira (18) e definiu o pódio sem a presença do brasileiro Luiz Maurício.

O campeão olímpico Keshorn Walcott garantiu o primeiro lugar, Anderson Peters, campeão mundial, conquistou o segundo, e Curtis Thompson, medalhista de ouro nos Jogos Pan-americanos de 2023, ficou com o terceiro. Confira os resultados:

Pódio de lançamento de dardo

🥇 Keshorn Walcott - 88.16

🥈 Anderson Peters - 87.38

🥉 Curtis Thompson - 86.67

Keshorn Walcott garante o ouro no Mundial de Atletismo (Foto: Kirill Kudryavstev/AFP)

Curiosidade entre os medalhistas

Apesar das marcas elevadas, nenhum dos medalhistas alcançou a melhor marca do ano, que foi do brasileiro Luiz Maurício durante a disputa do Troféu Brasil 2025, em agosto, onde ultrapassou os 90m ao registrar 90.68m e 91m.

Luiz Maurício nas classificatórias

Para alcançar a final, era preciso lançar o dardo a 84,50 metros. Se menos de 12 atletas atingissem essa marca, os melhores lançadores seriam classificados até que todas as vagas fossem preenchidas. Anderson Peters, de Granada, obteve o melhor resultado, com um arremesso de 89,53 metros.

Luiz Maurício foi eliminado nas classificatórias após alcançar 81.12m e ficar em 19º lugar. Luiz tinha uma grande torcida para conquistar o pódio, principalmente após os bons resultados no Troféu Brasil, mas teve um desempenho insuficiente para garantir uma vaga na final.

Expectativas para vitória de "Piu"

O brasileiro Alison dos Santos, o Piu, avançou para a final dos 400m com barreiras masculino no Mundial de Atletismo, em Tóquio. O barreirista terminou em segundo lugar na terceira semifinal com o tempo de 48s16, ficando atrás apenas do nigeriano Ezekiel Nathaniel, que fez a melhor marca da bateria com 47s47.

Com o mesmo tempo de Alison, Matheus Lima caiu em uma bateria extremamente competitiva e terminou como o quinto colocado da segunda série e não avançou à decisão. O estreante Guilherme Viana fez 49s01 e terminou em 17º na classificação geral.