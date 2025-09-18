Mundial de Atletismo: final dos 400m feminino marca patamar histórico

A chegada da final dos 400m feminino do Mundial de Atletismo, realizado em Tóquio, contou com um feito inédito. Pela primeira vez na história, duas competidoras correram a prova em menos de 48 segundos.

Além disso, a chegada também foi emocionante pelo fato de a diferença entre a atleta Sydney McLaughin-Leverone, dos Estados Unidos, e a Marileidy Paulino, da República Dominicana, ter sido de apenas 20 centésimos de segundo.

A norte-americana terminou os 400 metros em 47, 78 segundos, estabelecendo seu melhor tempo na carreira. Enquanto isso, a dominicana chegou na segunda posição após completar o percurso em 48,19 segundos. A fins de comparação, o recorde mundial da prova entre as mulheres é de 47,6 segundos, alcançado em 1985 pela alemã Marita Koch.

Alison dos Santos na final dos 400m com barreiras

O brasileiro Alison dos Santos, o Piu, avançou para a final dos 400m com barreiras masculino no Mundial de Atletismo, em Tóquio. O barreirista terminou em segundo lugar na terceira semifinal com o tempo de 48s16, ficando atrás apenas do nigeriano Ezekiel Nathaniel, que fez a melhor marca da bateria com 47s47.

Alison dos Santos foi medalha de bronze em Paris 2024 (Foto: Martin Bernetti/ AFP)

Com o mesmo tempo de Alison, Matheus Lima caiu em uma bateria extremamente competitiva e terminou como o quinto colocado da segunda série e não avançou à decisão. O estreante Guilherme Viana fez 49s01 e terminou em 17º na classificação geral.

Piu disputa a final dos 400m com barreiras nesta sexta-feira (19), às 9h15 (de Brasília), em Tóquio, no Japão. O torneio está sendo transmitido pela Sportv (canal fechado) e pela e CazéTV (Youtube).