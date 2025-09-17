Italiano se torna o mais jovem campeão mundial do salto em distância

Nesta quarta-feira (17), o italiano Mattia Furlani alcançou um feito histórico no Mundial de Atletismo, em Tóquio. Ao saltar para 8,39m, o atleta de 20 anos se tornou o mais jovem campeão desta prova na história da competição. O jamaicano Tajay Gayle, com marca de 8,34m, ficou com a prata, enquanto o chinês Shi Yuhao, com 8,33m, completou o pódio com o bronze.

Até então, o recorde pertencia ao norte-americano Carl Lewis, que havia se tornado campeão mundial do salto em distância aos 22 anos, em 1983. Mattia Furlani já vinha se destacando no cenário internacional desde a última temporada, quando conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris. Em março deste ano, se sagrou campeão no Mundial indoor de Nanjing. Além de se tornar o mais jovem campeão na capital japonesa, o italiano também alcançou sua melhor marca pessoal.

O ouro de Furlani foi o primeiro da Itália no Mundial de Tóquio. Até o momento, o país havia conquistado duas medalhas de prata, com Nadia Battocletti nos 10 mil metros e Antonella Palmisano, na marcha atlética 35km, e duas medalhas de bronze, com Ilias Aouani, na maratona, e Leonardo Fabbri, no arremesso de peso.

Mattia Furlani conquistou o primeiro ouro da Itália neste Mundial (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Mundial de Atletismo

Competição de maior prestígio da modalidade, atrás apenas das Olimpíadas, o Mundial de Atletismo reúne as principais estrelas do esporte a cada dois anos. A edição de 2025, que começou em 13 de setembro, se estende até este domingo (21), no Estádio Nacional do Japão, que recentemente foi palco dos Jogos Olímpicos. Com fuso de 12 horas à frente, as provas finais normalmente acontecem pela manhã no horário do Brasil.

