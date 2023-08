André, de 42 anos, caiu de sua moto e ficou parado no meio da pista. Ao se levantar, Érico, de 38 anos, vinha logo atrás, não conseguiu desviar e atingiu em cheio o companheiro, fazendo com que o corpo dele fosse arremessado. A morte dos dois foi confirmada pela assessoria do Moto 1000 GP. Apesar do sobrenome semelhante, as vítimas não eram parentes, no entanto, a paixão pela motovelocidade era um assunto que tinham em comum.